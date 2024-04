Νικόλ Κίντμαν νέα: Αγνώριστη η ηθοποιός σε ηλικία 14 ετών

Η Νικόλ Κίντμαν ετοιμάζεται να τιμηθεί με το βραβείο Lifetime Achievement του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το Σάββατο, για τη συνολική προσφορά της στη βιομηχανία του θεάματος. Πριν από τη λαμπερή περίσταση, η 56χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποφάσισε να μοιραστεί στο Instagram ένα απόσπασμα από έναν από τους πρώτους ρόλους της καριέρας της. Η Αυστραλή ηθοποιός φαινόταν αγνώριστη, καθώς εμφανίστηκε ως νεαρή, φιλόδοξη ηθοποιός με κόκκινα, σγουρά μαλλιά στην ταινία του 1983 «Bush Christmas». Στην ταινία, η Νικόλ είχε το ρόλο της Helen Thompson, της κόρης ενός κτηνοτρόφου στην αγροτική Αυστραλία, σε ηλικία 14 ετών. Ήταν ο πρώτος επαγγελματικός κινηματογραφικός ρόλος της καριέρας της.

«Αυτό το 14χρονο κορίτσι δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαζόταν και τους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες που θα έπαιζε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Τόσο ενθουσιασμένη που θα γιορτάσουμε με τόσους πολλούς φίλους και γνωστούς το Σάββατο με το @AmericanFilmInstitue xx», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Η Νικόλ Κίντμαν για τον πρώτο της ρόλο στον κινηματογράφο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο παρελθόν είχε μιλήσει με αγάπη για τα γυρίσματα του «Bush Christmas», λέγοντας στο W Magazine ότι συνήθιζε να τρώει σκουλήκια στο πλατό της ταινίας στο Κουίνσλαντ. «Ήμουν 14 ετών, πυροβολούσα στους θάμνους στο Κουίνσλαντ, και έπρεπε να φάω σκουλήκια. Ξέρετε τι είναι τα witchetty grubs; Είναι σκουλήκια που ζουν στη γη, και έχουν γαλακτώδες λευκό χρώμα, και τα τρώω στην ταινία», καυχήθηκε.

«Ήθελα να τα φάω! Ήμουν ενθουσιασμένη που το έκανα. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσα να πάω στο Survivor και δεν θα ήμουν καλή στην αναρρίχηση και σε όλα τα φυσικά πράγματα, αλλά μπορούσα να φάω οτιδήποτε», είπε. Η Νικόλ πρόσθεσε: «Για να ξέρεις. Αυτή είναι η μυστική μου ικανότητα. Δώσε μου μια κατσαρίδα, θα τη φάω! Αράχνη, θα τη φάω! Πες οτιδήποτε, το έχω δοκιμάσει. Είμαι περιπετειώδης».

Η καριέρα και οι βραβεύσεις της Νικόλ Κίντμαν

Η Νικόλ Κίντμαν ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως η πρώτη Αυστραλή που λαμβάνει το AFI Life Achievement Award. Το βραβείο δόθηκε για πρώτη φορά το 1973 και η Κίντμαν θα είναι η 49η που θα το λάβει. Η Αυστραλή ηθοποιός έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής στην καριέρα της των τεσσάρων δεκαετιών, όπως οι Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Τζορτζ Μίλερ, Σοφία Κόπολα, Τζέιν Κάμπιον, Σίδνεϊ Πόλακ και Λαρς φον Τρίερ.

Μεταξύ των σημαντικότερων ταινιών της είναι: To Die For (1995), Lion (2016) και The Baz Luhrmann’s Australia (2008) και Moulin Rouge! (2001), για το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η Νικόλ Κίντμαν είναι μια από τις πιο βραβευμένες ηθοποιούς της γενιάς της. Οι διακρίσεις της περιλαμβάνουν έξι βραβεία Χρυσής Σφαίρας, ένα BAFTA, δύο βραβεία prime time Emmy και ένα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το The Hours, το 2003.