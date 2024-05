Κέιτ Χάντσον φαντάσματα: «Είναι κάπως σαν την έκτη αίσθηση»

Η Κέιτ Χάντσον έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τις μεταφυσικές εμπειρίες που υποστηρίζει πως έχει ζήσει. Η ηθοποιός μίλησε στο «Howard Stern Show» κι ανέφερε πως τόσο εκείνη, όσο και η μητέρα της, Γκόλντι Χον μπορούν να «συνδεθούν κατά κάποιον τρόπο με την άλλη πλευρά». Όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορούν και οι δύο να δουν φαντάσματα. «Μπορώ να δω τα πάντα. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, ήταν πραγματικά πολύ άγριο για μένα όλο αυτό, γιατί έβλεπα φαντάσματα όλη την ώρα», δήλωσε. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αργότερα, αν μπορεί να δει τον νεκρό πατέρα του, εκείνη του απάντησε: «Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι σαν να παίρνεις κάποια μηνύματα. Είναι κάπως σαν την έκτη αίσθηση. Σαν να βλέπω νεκρούς».

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε και για τη μετά θάνατον ζωή, λέγοντας πως θεωρεί ότι είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και όχι τόσο απλό, όσο νομίζουμε. «Είναι πιο επιστημονικό από όσο γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι πολυδιάστατο. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά απλώς δεν γίνεται. Και θα το δούμε, όταν φτάσουμε εκεί, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ παράξενο», είπε κλείνοντας.

Kate Hudson is in touch with the paranormal. https://t.co/ePABfvT5u3

— Us Weekly (@usweekly) May 9, 2024