Κιμ Καρντάσιαν – Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ξεκίνησε η κόντρα

Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε την πρώτη της συνέντευξη μετά το τραγούδι που κυκλοφόρησε η Τέιλορ Σουίφτ και αναφέρεται σε εκείνη. Στο κομμάτι «thanK you aIMe», η Σουίφτ τραγουδάει για έναν «μπρονζέ, μαυρισμένο με σπρέι» νταή που η μαμά της «εύχεται να ήταν νεκρή». Οι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα κεφαλαία στον τίτλο του κομματιού συναρμολογούν το μικρό όνομα της ριάλιτι σταρ. Στο τραγούδι, η Σουίφτ αναφέρει ότι ο αντίπαλός της «πατάει» πάνω στον «τάφο» της και υποστηρίζει ότι ο «αγώνας» τους δεν ήταν «δίκαιος». «Όλο αυτό το διάστημα που εσύ έριχνες μπουνιές, εγώ έχτιζα κάτι», τραγουδάει η Σουίφτ. «Και δεν μπορώ να συγχωρήσω τον τρόπο που με έκανες να νιώσω».

Λίγες μέρες αργότερα, η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» και απέφυγε να μιλήσει για το θέμα που προέκυψε με την Τέιλορ Σουίφτ. Η διάσημη τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλατό κι ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστή, σαν να μη συνέβη τίποτα. Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: «Η ζωή είναι ωραία». Ο Τζίμι Κίμελ από τη μεριά του, δεν έκανε ερωτήσεις στην Κιμ Καρντάσιαν για την «κόντρα» με την Τέιλορ Σουίφτ με πολλούς θαυμαστές του να τονίζουν σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι πιθανότατα αυτό έγινε σε συνεννόηση με την τηλεπερσόνα για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση.

Kim Kardashian breaks silence on Taylor Swift feud after scathing TTPD songhttps://t.co/PrNXkKngJf pic.twitter.com/MeaSpBbnwj — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) April 23, 2024

Η διαμάχη της Καρντάσιαν με τη Σουίφτ ξεκίνησε το 2016, όταν ο Γουέστ ράπαρε σε τραγούδι για το πώς αυτός και η Σουίφτ «μπορεί να κάνουν ακόμα σεξ» επειδή «έκανε αυτή τη σκ*λα διάσημη». Όταν η τραγουδίστρια αντέδρασε με τους στίχους, η Καρντάσιαν μοιράστηκε με τη δημοσιότητα ένα τηλεφώνημα της Σουίφτ, στο οποίο φέρεται να έδωσε την έγκρισή της και το οποίο η Σουίφτ ισχυρίστηκε αργότερα ότι «καταγράφηκε παράνομα». Η Σουίφτ συνέχισε τη διαμάχη με πολλά τραγούδια στα οποία εκτόξευε βέλη κατά της τηλεπερσόνας στο άλμπουμ της «Reputation» του 2017, από το «Call It What You Want» μέχρι το «Look What You Made Me Do». Η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» σχολίασε την αντιπαλότητά τους σε ένα επεισόδιο αργότερα την ίδια χρονιά, λέγοντας στη μητέρα της, Κρις Τζένερ ότι «ήθελε να υπερασπιστεί» τον Γουέστ.