Ντούα Λίπα Αλβανία: Συναρπαστικό ότι πήρα την υπηκοότητα

Η Dua Lipa κοσμεί το νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram και Facebook, όπου ευχαρίστησε το περιοδικό και τους συνεργάτες της. «Ευχαριστώ το TIME και ευχαριστώ τη φίλη και ηρωίδα μου Πάτι Σμιθ για τα υπέροχα λόγια», έγραψε το είδωλο της ποπ. Η Dua Lipa πρόκειται να κυκλοφορήσει το τρίτο της στούντιο άλμπουμ, Radical Optimism, στις 3 Μαΐου, αλλά, πριν προλάβει να το κάνει, κερδίζει μερικές νέες διακρίσεις.

Μέχρι στιγμής πέντε από τα τραγούδια της Dua Lipa έχουν σκαρφαλώσει στο Top 10 του Billboard στις ΗΠΑ, ενώ πέρυσι συμμετείχε και σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπορικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, την Barbie, όπου έπαιξε τη γοργόνα και τραγούδησε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του soundtrack, το οποίο έγραψε μαζί με τον Mark Ronson. Στο μεταξύ, συμμετείχε και στην ταινία Argylle, ενώ συνέχισε να κυκλοφορεί singles από το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ της, με τίτλο Radical Optimism.

“I feel the most confident at this point in my life,” Dua Lipa says. “I feel very much myself” https://t.co/joCZ8WT0GO pic.twitter.com/gLWpbx8eZo

— TIME (@TIME) April 15, 2024