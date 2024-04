Γιος Βικτόρια Μπέκαμ: H ανάρτηση του Μπρούκλιν για την μητέρα του

Ο γιος της Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν με αφορμή τα γενέθλιά της, έκανε μία αφιέρωση στο Instagram. Ο 25χρονος γιος της που έχει αποκτήσει με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ανέβασε ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν, όταν εκείνος ήταν ακόμη μωρό. Η φωτογραφία είναι από κάποια καλοκαιρινή τους απόδραση στην παραλία, με τη σχεδιάστρια να κρατάει τον Μπρούκλιν στην αγκαλιά της, την ώρα που εκείνος τρώει μια μπανάνα.

«Χρόνια πολλά μαμά. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ ελπίζω να έχεις την πιο καταπληκτική μέρα» έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στη μητέρα του, που κλείνει τα 50 της χρόνια. Μητέρα και γιος είναι πολύ δεμένοι, με τον έναν να βρίσκεται στο πλευρό του άλλου, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του, είτε επαγγελματική είτε προσωπική. Απόδειξη των παραπάνω είναι και η καλή σχέση της Βικτόρια με την Νίκολα Πελτζ, σύζυγο του Μπρούκλιν, με την οποία η σχεδιάστρια περνάει αρκετό χρόνο και ανεβάζουν διάφορα βίντεο και φωτογραφίες μαζί.

H Nίκολα Πελτζ λατρεύει να ζητάει από την πεθερά της, Βικτόρια Μπέκαμ, συμβουλές όσον αφορά στην καριέρα της. «Την αγαπώ και είναι μια τόσο απίστευτη, επιτυχημένη γυναίκα», είχε δηλώσει η 29χρονη Πελτζ για τη σχεδιάστρια μόδας σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό «Byrdie». Και πρόσθεσε: «Πόσο τυχερή είμαι που μπορώ να της ζητήσω συμβουλές; Είμαι ευλογημένη!».

Η Πελτζ είχε πει επίσης ότι βλέπει τη σχέση της πρώην τραγουδίστριας με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως παράδειγμα για το πώς θα έπρεπε να είναι ο γάμος της με τον Μπρούκλιν. «Όποιος είναι παντρεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα… είναι πολύ όμορφο», είχε δηλώσει η Πελτζ. «Οι γονείς μου είναι μαζί για ίσως 40 χρόνια; Και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι μαζί από τότε που ο Μπρούκλιν ήταν μωρό, δηλαδή περίπου 25 χρόνια».

Nicola Peltz raves she’s ‘blessed’ to get career advice from mother-in-law Victoria Beckham after alleged wedding feud https://t.co/TKqUWqkk8w pic.twitter.com/UueYHxVvXL

— Page Six (@PageSix) February 16, 2024