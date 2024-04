Επίθεση με σπαθί Λονδίνο: Άνδρας μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς και έναν περαστικό

Σοβαρό περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα πλησίον του σταθμού του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με ματσέτα σε κατοίκους και αστυνομικούς. Ο άνδρας έριξε ένα όχημα σε ένα σπίτι, προτού, σύμφωνα με πληροφορίες, μαχαιρώσει όποιον βρήκε μπροστά του, αναφέρει το SkyNews. Ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε περαστικούς και σε δύο αστυνομικούς πριν τελικά συλληφθεί. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 7 π.μ. σήμερα το πρωί (τοπική ώρα). Ο σταθμός του μετρό Hainault στο βορειοανατολικό Λονδίνο έκλεισε από την αστυνομία μετά το περιστατικό. Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν αναζητούν άλλους υπόπτους και ότι η επίθεση «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια». Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail, κάτοικοι δήλωσαν ότι ξύπνησαν από «πολλές φωνές», «διαπεραστικές κραυγές» και είδαν έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» έξω από τα σπίτια τους.

Το βρετανικό μέσο επισημαίνει ότι δύο αστυνομικοί και ένας κάτοικος έχουν μαχαιρωθεί. Άνθρωποι εθεάθησαν να συγκεντρώνονται στο δρόμο έξω από το σταθμό του μετρό Hainault και ένα ελικόπτερο να κάνει κύκλους από πάνω. Ένας άνδρας που βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης δήλωσε ότι «αγωνιούσε» να επιστρέψει στο σπίτι του αφού έμαθε τι συνέβαινε. «Καθώς περπατούσα προς το σταθμό, είδα ένα ασθενοφόρο να κατευθύνεται προς τη σκηνή και ένα άλλο να φεύγει». «Ο δρόμος είχε κλείσει εκατέρωθεν της εισόδου του σταθμού και όλες οι μετακινήσεις στην περιοχή είχαν ανασταλεί. Ένα ελικόπτερο έκανε κύκλους γύρω από την περιοχή». Ένας άλλος δήλωσε πως «Υπήρχε τουλάχιστον ένας άνδρας πεσμένος σε μια λίμνη αίματος». «Οι άνθρωποι είπαν ότι ήταν από μαχαίρι».

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024