Βρήκαν καθηγήτρια σε αυτοκίνητο μαθητή: Τράκαραν από τον πανικό τους

Σε ακατάλληλη στιγμή «τσάκωσαν» μέσα σε αυτοκίνητο μια αναπληρώτρια καθηγήτρια με έναν έφηβο μαθητή στις ΗΠΑ. Το περιστατικό αποπλάνησης συνέβη στη Νεμπράσκα όπου η 45χρονη πιάστηκε γυμνή με τον 17χρονο να το βάζει στα πόδια μόνο με το εσώρουχό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αστυνομικοί, βρήκαν την Erin Ward το βράδυ του Σαββάτου με τον μαθητή από το λύκειο της Ομάχα όπου δίδασκε. Η αστυνομία έπιασε την παντρεμένη καθηγήτρια μετά από κλήση που έλαβε για ένα ύποπτο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε αδιέξοδο γύρω στις 3 τα ξημερώματα εκείνης της νύχτας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα δύο άτομα στο πίσω κάθισμα, προτού ο πανικόβλητος έφηβος σκαρφαλώσει στο μπροστινό κάθισμα και φύγει οδηγώντας. Περίπου δύο τετράγωνα αργότερα τράκαρε με το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει φορώντας το εσώρουχό του. Η 45χρονη παρέμεινε με τους αστυνομικούς και ομολόγησε ότι έκανε σεξ με το αγόρι. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόντουσαν ανήκει στην Erin Ward και τον σύζυγό της.

Married Nebraska teacher caught naked in car with student — who makes a run for it in his underwear https://t.co/VnCdnoej1i pic.twitter.com/B3HXIVsjsn

— New York Post (@nypost) April 14, 2024