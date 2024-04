Τεχνητή νοημοσύνη: H κάμερα που βγάζει… γυμνές φωτογραφίες

Μία νέα κάμερα που «ξεγυμνώνει» όποιον ποζάρει στο φακό της δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ. Η κάμερα NUCA εμφανισιακά φαίνεται ως μία κλασσική compact φωτογραφική μηχανή, η οποία όμως έχει τη δυνατότητα να δει με «γυμνό μάτι» αυτούς που φωτογραφίζει. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία δύο Γερμανών, του καλλιτέχνη Ματίας Βεφ και του σχεδιαστή Μπένεντικτ Γκρος, οι οποίοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα για το πόσο η τεχνητή νοημοσύνη διαβρώνει την πραγματικότητα και υπονομεύει την ιδιωτικότητα.

Η κάμερα αυτή δεν διατίθεται για λιανική πώληση, καθώς πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό πείραμα. Θα βρίσκεται μόνο σε μία έκθεση σχετικά με το γυμνό σώμα που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στο Βερολίνο. Η ιδέα για τη δημιουργία της προήλθε από μία συνάντηση που είχαν οι δύο καλλιτέχνες και τη συζήτησή τους για τις χειρότερες συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είχαν και την ιδέα να δημιουργήσουν αυτή την κάμερα, η οποία σε μόλις 10 δευτερόλεπτα μπορεί να εκτυπώσει τη φωτογραφία του οποιοδήποτε ανθρώπου, χωρίς τα ρούχα του.

🚨This Camera Turns Every Photo Into a Nude



NUCA, a 3D printed prototype camera fitted with a 37mm wide-angle lens uses AI to instantly undress any person it takes a picture of.

Its not designed for commercial sale but to be showcased in an exhibition in Berlin. pic.twitter.com/uox1HxaMAL

— Sambhav Gupta (@sambhavgupta6) April 5, 2024