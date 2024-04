Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα: Επέστρεψε στην Κύπρο το πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα

Επέστρεψε στην Κύπρο το πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό του τη Γάζα, ύστερα από τη δολοφονία εργαζομένων της World Central Kitchen (WCK) από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Δευτέρας. Το φορτηγό πλοίο, που μετέφερε 240 τόνους τροφίμων, έριξε άγκυρα έξω από το λιμάνι της Λάρνακας το βράδυ της Τετάρτης, ενώ ένα δεύτερο πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, που είχε αποπλεύσει για τον ίδιο σκοπό, είχε αγκυροβολήσει λίγο νωρίτερα. Τα δύο πλοία είχαν αναχωρήσει από την Κύπρο στα τέλη Μαρτίου και ήταν μέρος της ανθρωπιστικής αποστολής που είχε δρομολογήσει η αμερικανική ΜΚΟ, WCK, της οποίας 6 μέλη σκοτώθηκαν, με τον οργανισμό να ανακοινώνει την παύση της αποστολής του στην περιοχή.

Η World Central Kitchen είχε ξεκινήσει τη δράση της τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα, όταν ξεκίνησε η εμπόλεμη σύρραξη και είχε μόλις ολοκληρώσει την εκφόρτωση 100 τόνων τροφίμων. Η επιτυχής αποστολή του πρώτου φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη διεθνή κοινότητα, καθώς όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε πολλά τηλεφωνήματα από χώρες που επιθυμούν να στείλουν βοήθεια στη Γάζα. Η είδηση της επίθεσης εναντίον μελών ανθρωπιστικών αποστολών, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εναντίον του Ισραήλ, και έχει καταδικαστεί από πολλές χώρες. Τα μέλη της ισπανικής ΜΚΟ, Open Arms, ανάρτησαν μία ομαδική φωτογραφία φορώντας τις μπλούζες της WCK, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στους νεκρούς της οργάνωσης όπως και στα 32.500 θύματα των συρράξεων στη Γάζα.

The end of mission 110 arrives, the one we never could have imagined, the most painful. We miss Saifeddin, Zomi, Damian, Jacob, John, Jim, and James, but they will remain forever in our memory, and we will continue to speak up for them, for the more than 32,500 people killed in… pic.twitter.com/WySm6yY2LC

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το περιεχόμενο της συνομιλίας τους αφορά στις αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το θάνατο των εθελοντών, ενώ όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του, το Ισραήλ δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους εθελοντές που προσπαθούν να βοηθήσουν τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα. Η τελευταία επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου σε κλίμα ήδη τεταμένο, ενώ έκτοτε οι αποκλίσεις των δυο συμμάχων μοιάζουν να μεγεθύνονται.

Οι ΗΠΑ είχαν στηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς ύστερα από το χτύπημα της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο η ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκαλέσει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα, με τον ηγέτη των ΗΠΑ να δέχεται πολλές πιέσεις για αντιδράσεις. Η τελευταία προειδοποίηση έγινε με αφορμή της έναρξης χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάπου ενάμισι εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, κάτι που ωστόσο δεν έχει ακόμα συζητηθεί, καθώς ακυρώθηκε το προγραμματισμένο για την προηγούμενη εβδομάδα, ταξίδι της ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον.

I am outraged and heartbroken by the deaths of seven humanitarian workers from World Central Kitchen, including one American, in Gaza yesterday.

Incidents like yesterday’s simply should not happen.

Here is my full statement. pic.twitter.com/Nl2jq8wqTt

— President Biden (@POTUS) April 3, 2024