Ισραήλ – ΜΚΟ: Νεκροί εθελοντές ανθρωπιστικής αποστολής

Επτά εργαζόμενοι της ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK), μεταξύ τους και ένας Παλαιστίνιος οδηγός, έπεσαν νεκροί από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο αυτοκίνητο στο οποίο μετέβαιναν στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι εργαζόμενοι επέβαιναν σε όχημα το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τους κατοίκους της Γάζας, όταν δέχτηκε αεροπορική επίθεση από Ισραηλινά πυρά. Οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ κατάγονταν από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία καθώς και ο Παλαιστίνιος οδηγός και μεταφραστής της ομάδας. Η κουζίνα ανακοίνωσε την παύση της λειτουργίας της στην περιοχή.

«Ράγισε η καρδιά μου» ανέφερε ο ιδρυτής της WCK, σεφ Χοσέ Αντρές, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τα θύματα, τους οποίους αποκάλεσε «αγγέλους», στην Ουκρανία, στη Γάζα, στην Τουρκία, στο Μαρόκο, στις Μπαχάμες και στην Ινδονησία, ενώ κάλεσε τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει τις αδιάκριτες επιθέσεις. Η διαχείριση της κουζίνας δημοσίευσε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ πως «Πρόκειται για τραγωδία. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε»

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

Η World Central Kitchen ιδρύθηκε το 2010 προκειμένου να βοηθήσει στη σίτιση των ατόμων που είχαν πληγεί εξαιτίας του φονικού σεισμού στην Αϊτή και έκτοτε συνεχίζει τη δράση της σε πολλά μέρη του κόσμου όπου είναι αναγκαία η ανθρωπιστική βοήθεια. Στα μέσα Μαρτίου απεστάλη πλοίο μέσω της Κύπρου προκειμένου να φτάσει τη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκφορτώθηκε υπό την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού και στη συνέχεια συνέδραμαν στην κατασκευή προσωρινής αποβάθρας σε ακτή του παλαιστινιακού θυλάκου για να καταστούν δυνατές οι εκφορτώσεις. Τον περασμένο μήνα, η WCK ανακοίνωσε πως διένειμε πάνω από 42 εκατομμύρια γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας σε 175 ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «συντετριμμένος» αναφορικά με το πλήγμα στην αμερικανική ΜΚΟ, ενώ ανέφερε πως «Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται» και κάλεσε το Ισραήλ να διεξάγει έρευνα για το κίνητρο της επίθεσης. Από τη μεριά του ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, Avichay Adraee, επιβεβαίωσε θα εξεταστεί διεξοδικά το περιστατικό, ενώ η Χαμάς ανέφερε πως ο σκοπός της επίθεσης ήταν να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα.

🔸Australian aid worker Zomi Frankcom shared a video of WCK chefs preparing a beef and vegetable stew in Deir el-Balah before being kILLED IN AN ISRAELI AIRSTRIKE . The World Central Kitchen is well-known in the Gaza Strip and has been working with local kitchens to provide food.… pic.twitter.com/kqW22xSjNY — Owl Post (@_PalestineFree) April 2, 2024

Εκατοντάδες νεκροί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Δεκάδες πτώματα διασκορπισμένα στα ερείπια του νοσοκομείου Αλ Σίφα εντόπισε η ομάδα διάσωσης, ύστερα από την Ισραηλινή επιδρομή των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ο επικεφαλής της ομάδας δήλωσε πως «κανείς δεν γλύτωσε εδώ» προβάλλοντας τα δεκάδες πτώματα που βρίσκονταν εκεί, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, ενώ σε άλλα φαινόταν να έχουν περάσει άρματα από πάνω του. Τα Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν νωρίς το πρωί της 1ης Απριλίου, καθώς όπως ανακοινώθηκε, ολοκλήρωσε την επιχείρησή του εντοπίζοντας μεγάλες ποσότητες όπλων μέσα στο νοσοκομείο, ενώ δεν έβλαψαν το προσωπικό και τους ασθενείς,

Αντιθέτως, ο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ανέφερε πως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας έχει καταστραφεί ολοσχερώς με θύματα και γυναίκες και παιδιά που νοσηλεύονταν ή είχαν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά της συνοικίας Τελ αλ Χάουα, στη νοτιοδυτική πλευρά της Γάζας, κατά την αποχώρησή του, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τη μεριά του Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση πως θα επικοινωνήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να επιβεβαιώσει αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες είναι «πολύ ανησυχητικές»