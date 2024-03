Κύπρος Γάζα – Ανθρωπιστική βοήθεια: Αναχώρησε το πλοίο

Αναχώρησε, σήμερα (12/03) περίπου στις 8:50, από το λιμάνι της Λάρνακας Κύπρου, το πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας. Το πλοίο, σύμφωνα με αναφορές της Λάουρα Λανούτσα, εκπροσώπου της Open Arms, μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και άλλα προϊόντα. Η αποστολή επιχορηγείται κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οργανώνεται από την ΜΚΟ του Αμερικανοϊσπανού σεφ Χοσέ Άντρες World Central Kitchen (WCK). Ταυτόχρονα, η ισπανική ΜΚΟ Proactiva Open Arms παρέχει το πλοίο.

Ο Αντρές και η Έριν Γκορ της οργάνωσης WCK, σε ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια θαλάσσια λεωφόρο πλοίων και φορτηγίδων γεμάτων με εκατομμύρια γεύματα τα οποία θα κατευθύνονται χωρίς διακοπή προς τη Γάζα». Οι ΜΚΟ σκοπεύουν να μεταφέρουν τη βοήθεια απευθείας στη Γάζα, η οποία έχει αποκλειστεί μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

