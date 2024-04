MLS: Νέο σόου Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να κάνει πλάκα στο MLS. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ένα επίπεδο πιο πάνω από τους υπόλοιπους του γηπέδου και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στο διπλό κορυφής μέσα στην έδρα της Νιού Ίνγκλαντ. Παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο πρώτο λεπτό, ο Μέσι είχε άλλα σχέδια και με δύο γκολ και δύο ασίστ έδωσε ουσιαστικά το «τρίποντο» μόνος του στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ η οποία έμεινε μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα του MLS.

🎯 Asistencia de Robert Taylor en su regreso a un Messi que NO falla 👊 #VamosMiami pic.twitter.com/jBKLCVNTF6

Σε μόλις επτά αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα, ο Μέσι μετράει 9 γκολ και 7 ασίστ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του MLS με τέτοια συμμετοχή σε γκολ με μόλις επτά εμφανίσεις. Ο Λουίς Σουάρες σκόραρε επίσης ένα γκολ, με την Ίντερ Μαϊάμι να εκμεταλλεύεται την ήττα των Γκάλαξι και να μένει μόνη στην κορυφή.

Μόλις τρεις βαθμούς πιο πίσω βρίσκεται η Σολτ Λέικ του Αλέξανδρου Κατράνη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στο τεράστιο διπλό μέσα στη Φιλαδέλφεια με γκολ στο 89ο λεπτό! Και μάλιστα όχι με ένα απλό γκολ, αλλά με μια «βολίδα» έξω από την περιοχή. Ο Κατράνης κατέβασε την μπάλα και με ένα μονοκόματο σουτ με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα της «Φίλι», χαρίζοντας στη Σολτ Λέικ ένα μεγάλο «τρίποντο» με το οποίο ανέβηκε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα!

ALEX ARE YOU SERIOUS RN??? 🤯 pic.twitter.com/57YmqWHQcs

