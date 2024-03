«House of the Dragon»: Νέα αποκαλυπτικά τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς

Νέα τρέιλερ από τη δεύτερη σεζόν της σειράς «House of the Dragon», τα οποία ανακοινώνουν και την ημερομηνία προβολής της βγήκαν στη δημοσιότητα από την HBO. Το HBO κυκλοφόρησε δύο μοναδικά τρέιλερ την Πέμπτη για την δεύτερη σεζόν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου. Η νέα αυτή σεζόν βρίσκει την Ρενίρα Ταργκάριεν την επόμενη ημέρα του θανάτου του γιου της Lucerys να προετοιμάζει την εκδίκησή της. Το πρώτο τρέιλερ επικεντρώνεται στη Ρενίρα και τα σχέδιά της να πάρει πίσω τον θρόνο που δικαιωματικά της ανήκει και το δεύτερο στους πράσινους και το «στρατόπεδο» της Alicent.

Στα τρέιλερ διαδραματίζονται σκηνές σφοδρών μαχών, ενώ όσα αναμένονται να εκτυλιχθούν στη σεζόν αυτή συμπυκνώνονται στη φράση της Ρένις Ταργκάριεν: «Δεν υπάρχει πόλεμος τόσο μισητός για τους θεούς, όσο ένας πόλεμος μεταξύ συγγενών, ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο αίμα και κανένας πόλεμος τόσο αιματηρός όσο ένας πόλεμος μεταξύ δράκων». Η σειρά «House of the Dragon», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, εξελίσσεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones και επικεντρώνεται στη δυναστεία των Ταργκάριεν, εξιστορώντας όλα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, τις πολιτικές διαμάχες αλλά και τις αρπαγές εξουσίας που πυροδοτήσαν έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στην οικογένεια.