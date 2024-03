Μόσχα μακελειό: Μήνυμα ΥΠΕΞ

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης στη Μόσχα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Shocked by the terrible images coming from Moscow following the horrific attack at Crocus City Hall.

Our thoughts are with the families of the victims to whom we extend our heartfelt condolences.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 22, 2024