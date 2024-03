Σλοβακία αρκούδα: Τρόμο προκαλεί το βίντεο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέα πλάνα της αρκούδας που επιτέθηκε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στη Σλοβακία, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να τρέχει στους δρόμους της πόλης Λίπτοφσκι Μίκουλας πριν κατευθυνθεί στο νερό για να κολυμπήσει. Ανάμεσα στα άτομα που τραυματίστηκαν, είναι και ένα 10χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η τουριστική πόλη της Σλοβακίας. Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου, στους πρόποδες του όρους Τάτρας, κοντά σε πολυσύχναστα χιονοδρομικά κέντρα.

«Η αρκούδα επιτέθηκε σε πέντε ανθρώπους στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια αποσύρθηκε στο δάσος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Βικτόρια Τσαπτσίκοβα, η εκπρόσωπος του δήμου. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο παιδί, φέρουν γρατζουνιές και δαγκωματιές. Το γηραιότερο θύμα της αρκούδας είναι ένας άνδρας 72 ετών.

A bear passed through the streets in Slovakia and the people panicked for a short time.#BreakingNews pic.twitter.com/KvDTzrsiOX

— Vega (@Vega12991453) March 19, 2024