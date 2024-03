Τζένιφερ Λόπεζ περιοδεία: Η τραγουδίστρια ακύρωσε 7 συναυλίες της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε τις συναυλίες της σε επτά πόλεις από την επερχόμενη περιοδεία της, ονόματι «This Is Me… Now: The Tour». Ενόψει της πρώτης της περιοδείας μετά από πέντε χρόνια, η 54χρονη σταρ ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες ημερομηνίες μεταξύ 22 και 30 Αυγούστου στο Νάσβιλ, τη Νέα Ορλεάνη- το Ράλεϊ, την Ατλάντα, το Χιούστον, το Κλίβελαντ και την Τάμπα. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης «αναγκάστηκε να ακυρώσει» τα σόου και δεν «απαιτούνται ενέργειες για την επιστροφή χρημάτων» στον αρχικό τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά με βάση το Ticketmaster. Δεν έχει δοθεί εξήγηση σχετικά με την ακύρωση από την ερμηνεύτρια ή την ομάδα της. Ωστόσο, οι εμφανίσεις που ακυρώθηκαν είναι ακριβώς μια εβδομάδα μετά τα γενέθλια του συζύγου της Μπεν Άφλεκ. Μερικοί απογοητευμένοι θαυμαστές κατέφυγαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας πώλησης και διανομής εισιτηρίων, ώστε να εκφράσουν τη λύπη τους για τις ακυρώσεις.

Ένας εξ αυτών έγραψε ότι «Είχα εισιτήρια για μένα και τον φίλο μου για την συναυλία στο Ράλεϊ τον Αύγουστο και μαζί με κάποιες άλλες πόλεις ακυρώθηκε χωρίς καμία εξήγηση ή λόγο. Ανυπομονούσα τόσο πολύ γι’ αυτό και αυτό είναι άκρως απογοητευτικό. Οι θαυμαστές θα έπρεπε να έχουν την ευγένεια μιας εξήγησης». Ενώ, ένας άλλος σχολίασε πως «Η συναυλία στην Ατλάντα ακυρώθηκε. Γιατί ακυρώθηκε αυτό το σόου χωρίς καμία εξήγηση». Πάντως, υπάρχουν αρκετοί θαυμαστές που υποστηρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μάλλον δεν πούλησε αρκετά εισιτήρια και δεν συγκέντρωσε επαρκή αριθμό εισιτηρίων, χωρίς κάτι τέτοιο να επαληθεύεται επίσημα. Η περιοδεία ξεκινά στις 26 Ιουνίου στο Ορλάντο της Φλόριντα. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Λόπεζ στις περιοδείες μετά από πενταετή παύση.