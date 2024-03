Κάρα Ντελεβίν σπίτι: Δύσκολες ώρες για το μοντέλο

Σχεδόν ολοσχερώς κάηκε το σπίτι της Κάρα Ντελεβίν στο Λος Άντζελες το πρωί της Παρασκευής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταφθάνουν στο σημείο. Η φωτιά ήταν τόσο έντονη που ένα άτομο χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, καθώς εισέπνευσε καπνό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, με 94 πυροσβέστες επί δύο ώρες να προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Σύμφωνα με αξιωματικό της Πυροσβεστικής, η «ισχυρή πυρκαγιά» είχε ξεκινήσει στο πίσω μέρος του ακινήτου και είχε «καταλάβει ένα από τα δωμάτια».

Cara Delevingne’s $7 million LA home goes up in flames while she’s in London for work https://t.co/HRkIV8nsyr pic.twitter.com/32pn5cMKlp

— Page Six (@PageSix) March 15, 2024