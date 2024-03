Ηφαίστειο στον Άρη: Μια απίστευτη ανακάλυψη

Ένα τεράστιο ηφαίστειο, ψηλότερο από το όρος Έβερεστ, που κρυβόταν εδώ και δεκαετίες σε κοινή θέα σε μια από τις πιο εμβληματικές περιοχές του Άρη, κοντά στον Ισημερινό του, ανακάλυψαν επιστήμονες στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη. Το ηφαίστειο βρίσκεται στην περιοχή Noctis Labyrinthus (Λαβύρινθος της Νύχτας) του Άρη με έκταση περίπου 1.200 χλμ. στο δυτικότερο άκρο του Valles Marineris, που είναι το μεγαλύτερο φαράγγι στο ηλιακό μας σύστημα κι αποτελεί ένα τεράστιο δίκτυο με τάφρους και οροπέδια. Το ηφαίστειο με την προσωρινή ονομασία Noctis έχει υψόμετρο 9.022 μ., εν συγκρίσει με το Έβερεστ που το ύψος του αγγίζει τα 8,849 μ. Εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση πλάτους άνω των 450 χλμ., ενώ στην ίδια περιοχή βρίσκονται άλλα τρία γιγάντια ηφαίστεια το Ascraeus Mons, το Pavonis Mons και το Arsia Mons. Αν και η διάμετρος του Noctis είναι μεγαλύτερη από τα άλλα, φαίνεται πιο διαβρωμένο και συνεπώς δεν είναι τόσο ψηλό.

Και λόγω ακριβώς αυτής της διάβρωσης κανείς δεν το είχε εντοπίσει μέχρι τώρα. Ωστόσο, έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές από το 1971 από διαστημικά σκάφη που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές στο Συνέδριο Σεληνιακής και Πλανητικής Επιστήμης στο Τέξας το ηφαίστειο ήταν ενεργό για πολύ μεγάλο διάστημα στον Άρη και στο νοτιοανατολικό του τμήμα βρίσκεται μια λεπτή, πρόσφατη ηφαιστειακή εναπόθεση, κάτω από την οποία πιθανώς υπάρχει ακόμη πάγος από παγετώνα. «Εξετάζαμε τη γεωλογία μιας περιοχής όπου είχαμε βρει τα υπολείμματα ενός παγετώνα πέρυσι, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι βρισκόμασταν μέσα σε ένα τεράστιο και βαθιά διαβρωμένο ηφαίστειο», ανέφερε ο Δρ Πάσκαλ Λι, πλανητολόγος του Ινστιτούτου SETI με έδρα το Ερευνητικό Κέντρο Ames της NASA και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

