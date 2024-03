Έρικ Κάρμεν θάνατος: Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σταρ

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Έρικ Κάρμεν, γνωστός για την επιτυχία «All By Myself», πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του. Ο Αμερικανός σταρ έγινε διάσημος με το power pop συγκρότημα The Raspberries πριν καθιερωθεί ως σόλο καλλιτέχνης. Μία από τις τεράστιες σόλο επιτυχίες του, το τραγούδι «Hungry Eyes», ακούστηκε στην κλασική cult ταινία του 1987 «Dirty Dancing». «Ο γλυκός, αξιαγάπητος και ταλαντούχος Έρικ μας έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του, το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η σύζυγος του Κάρμεν, Έιμι, στην επίσημη ιστοσελίδα του. «Του έδινε μεγάλη χαρά να ξέρει, ότι για δεκαετίες, η μουσική του άγγιξε τόσους πολλούς και θα είναι η μόνιμη κληρονομιά του».

Οι Raspberries και η σόλο καριέρα

Ο τραγουδιστής με καταγωγή από το Οχάιο ήταν συνιδρυτής των Raspberries στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Raspberries» το 1972, με κομμάτια που σημείωσαν επιτυχία στα charts, όπως το «Go All The Way» – το οποίο αργότερα απαγορεύτηκε από το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλικά υπονοούμενα στους στίχους, και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο soundtrack της ταινίας του 2014 «Οι Φρουροί του Γαλαξία».

Μετά από τέσσερα άλμπουμ, το συγκρότημα διαλύθηκε το 1975 με τον Κάρμεν να ξεκινά σόλο καριέρα. Ανάμεσα στα σόλο τραγούδια για τα οποία είναι γνωστός είναι το «All By Myself», το οποίο αργότερα έγινε μια από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της Καναδής τραγουδίστριας Σελίν Ντιόν που το διασκεύασε. Το τραγούδι εμφανίστηκε επίσης στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς». Ως τραγουδοποιός, ο Κάρμεν είχε επιτυχίες όπως το «Almost Paradise» από το soundtrack της ταινίας «Footloose», καθώς και τα «Never Gonna Fall In Love Again» και «Make Me Lose Control».