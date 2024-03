Η τέλεια μπριζόλα: Κάν’ το όπως ο σεφ!

Όλοι ονειρεύονται τη γεύση μιας μπριζόλας μαγειρεμένης στην εντέλεια στο σπίτι τους, αλλά δυστυχώς, μερικές από τις πιο γευστικές κοπές είναι και οι πιο ακριβές. Παρόλα αυτά, ακόμη και οι πιο οικονομικές μπριζόλες που μπορείτε να αγοράσετε μπορούν να έχουν νόστιμη γεύση, αν εφαρμόσετε κάποια έξυπνα κόλπα και τεχνικές. Όπως και αυτά που μοιράστηκαν με το eatthis.com επαγγελματίες σεφ. «Ενσωματώνοντας αυτές τις τεχνικές, ακόμη και όσοι έχουν μικρό προϋπολογισμό μπορούν να απολαύσουν στο σπίτι μια μπριζόλα επιπέδου εστιατορίου», λέει η σεφ Cherie Gonzales. «Το θέμα είναι να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κομματιών, να εφαρμόσετε τις σωστές μεθόδους μαγειρέματος και να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να λάμψει».

Συνοδεύστε με αρωματικό βούτυρο με βότανα

Ένα από τα ευκολότερα κόλπα για να αναβαθμίσετε την εμπειρία της μπριζόλας σας είναι να βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε βούτυρο -ιδιαίτερα αν μπορείτε να βρείτε βούτυρο με βότανα. «Το βούτυρο με βότανα είναι κλασικό, φθηνό για να το φτιάξεις ή να το αγοράσεις και προσθέτει ένα ακόμη εκλεπτυσμένο στοιχείο σε κάθε πιάτο μπριζόλας», λέει ο Max Tucci, συγγραφέας του βιβλίου μαγειρικής «The Delmonico Way, Sublime Entertaining & Legendary Recipes from the Restaurant that Made New York».

Ο σεφ Michael Tashman, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Churn Foods, προσθέτει: «Το παν είναι η σάλτσα βουτύρου! Μια ωραία πινελιά για να αναβαθμίσετε οποιοδήποτε κομμάτι είναι να τελειώσετε με μια σάλτσα που ενισχύει τη γεύση, και μια από τις αγαπημένες μου γρήγορες σάλτσες είναι η σάλτσα βουτύρου. Αυτή αποτελείται από ζωμό, σκόρδο, κρεμμυδάκι, κόκκινο κρασί, κρεμμυδάκι και μια υγιή ποσότητα βουτύρου».

Φτιάξτε μια σάλτσα βουτύρου με κόκκινο κρασί

Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το βούτυρο για να ενισχύσετε τη γεύση της μπριζόλας σας είναι να φτιάξετε μια σάλτσα βουτύρου με κόκκινο κρασί. «Η σάλτσα φτιάχνεται με συστατικά όπως ξηρό κόκκινο κρασί, βούτυρο, κρεμμυδάκια και σάλτσα demi-glace», λέει ο Tuccι και προσθέτει «Μια εξαιρετική συμβουλή είναι να αγοράσετε ένα φθηνό μπουκάλι κόκκινο κρασί για τη σάλτσα σας -ακόμη και ένα μπουκάλι των 5 ευρώ θα κάνει τις μπριζόλες σας να μοιάζουν πιο ακριβές».

Χρησιμοποιήστε σκόρδο

«Ένα λίγο λιγότερο γνωστό κόλπο είναι να χρησιμοποιήσετε σκόρδο αφού μαγειρευτεί η μπριζόλα σας, τρίβοντάς την με μια σκελίδα σκόρδου μόλις φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία», λέει ο Laurent Tourondel, σεφ της LT Hospitality. Σίγουρα η χρήση του σκόρδου δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει το καρύκευμα ή τη χρήση βουτύρου με μυρωδικά. Αντιθέτως, ο συνδυασμός των μεθόδων με το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να αναδείξει τις καλύτερες γεύσεις και να κάνει τη φθηνότερη μπριζόλα σας να έχει γεύση ποιότητας steakhouse.