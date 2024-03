Iρίνα Σάικ – Εβδομάδα Μόδας Παρίσι 2024: Η 38χρονη τράβηξε όλα τα φλας

Η Ιρίνα Σάικ, χωρίς στηθόδεσμο έδειξε τους απίστευτους κοιλιακούς της με ένα εντυπωσιακό δερμάτινο σύνολο, καθώς περπάτησε στο σόου του οίκου Mugler κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Το 38χρονο σούπερ μόντελ επέλεξε μια κόκκινη εμφάνιση που άφηνε πολύ λίγα στη φαντασία. Το ντύσιμο της περιελάμβανε ένα υπερμεγέθες σακάκι που ήταν ανοιχτό και αποκάλυπτε το σώμα της χωρίς σουτιέν και τους γυμνασμένους κοιλιακούς. Φόρεσε επίσης μια ασορτί φούστα που αγκάλιαζε τις καμπύλες της και κοψίματα για να δείξει τους τονισμένους μηρούς της. Η Σάικ εμφανίστηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση καθώς κατέβηκε στην πασαρέλα ακολουθούμενη από μια ολόκληρη σειρά από άλλα τοπ μόντελ.

Η Ιρίνα έβγαινε με τον Τομ Μπρέιντι, πρώην παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου και πρώην σύζυγο της συναδέλφου της Ζιζέλ Μπούντχεν, εδώ και μήνες. Με τα χρόνια, η Ιρίνα απολάμβανε επίσης σχέσεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μπράντλει Κούπερ και έχει ένα παιδί, την κόρη της Λία ντε Σέιν, με τον τελευταίο. Η Ιρίνα και ο 49χρονος Μπράντλεϊ έχουν μία πολύ καλή σχέση ως γονείς, περνώντας χρόνο με την 6χρονη Λία, μέχρι πρόσφατα. Στο τέλος Φεβρουαρίου, ο Μπράντλεϊ ομολόγησε ότι του πήρε οκτώ μήνες για να «αγαπήσει πραγματικά» την κόρη του σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο podcast Armchair Expert του Dax Shepard.

irina shayk for mugler24 oh the woman that you are pic.twitter.com/Xw0WO2ED8y

— kolačić.222 (@cocojelibean) March 3, 2024