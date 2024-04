Τουρκία – Χαμάς: “Τρομοκρατική οργάνωση” την αποκαλεί ο Ιμάμογλου

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αποκάλεσε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επικράτησε θριαμβευτικά στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, στην γειτονική χώρα, αποκάλεσε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι «βαθιά θλιμμένη» από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σε συνέντευξή του στο CNN, σημειώνουν οι Times of Israel. «Κάθε οργανωμένη δομή που πραγματοποιεί τρομοκρατικές πράξεις και σκοτώνει μαζικά ανθρώπους θεωρείται από εμάς τρομοκρατική οργάνωση», είπε συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην παλαιστινιακή οργάνωση. Επισήμανε επίσης, ότι παρόμοια εγκλήματα συμβαίνουν και στους Παλαιστίνιους και καλεί το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμό του κατά της Χαμάς.

Η νίκη του Ιμάμογλου στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου σηματοδότησε τη χειρότερη ήττα του Ερντογάν και του κόμματός του ΑΚ (AKP) στις δύο και πλέον δεκαετίες που βρίσκεται στην εξουσία και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μεγάλη καμπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Η τουρκική κυβέρνηση υπό τον Ερντογάν υποστηρίζει ανοιχτά τη Χαμάς, καταγγέλλει το Ισραήλ για την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας και έχει ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, αρνούμενος τον χαρακτηρισμό «τρομοκρατική» οργάνωση , όταν αναφέρεται στην Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα, ο Τούρκος ηγέτης παρομοίασε τις τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με εκείνες του Αδόλφου Χίτλερ και αποκάλεσε το Ισραήλ «τρομοκρατικό κράτος», για την κατάσταση στη Γάζα.

