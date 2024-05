Φίτσο – Πούτιν: “Αυτό το τερατώδες έγκλημα δεν έχει καμία δικαιολογία”

Η είδηση της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ οι Αρχές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη, 71χρονου λογοτέχνη και πρώην υπαλλήλου εταιρείας σεκιούριτι, Γιουράι Τσιντούλα, ο οποίος συνελήφθη. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έπεσε θύμα επίθεσης όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημόσιο χώρο. Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το Σπίτι του Πολιτισμού στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ειδήσεων TA3. Ο Φίτσο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο πολιτικός κόσμος της Ευρώπης έσπευσε να καταδικάσει την αποτρόπαια επίθεση.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι ένας λαϊκιστής που πραγματοποίησε μια θριαμβευτική πολιτική επιστροφή το περασμένο φθινόπωρο, σημειώνει το SkyNews. Γεννήθηκε στο Τοπόλτσανι της Σλοβακίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1964 και σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή της Μπρατισλάβας. Το 1987 εγγράφηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της (τότε) Τσεχοσλοβακίας. Το 1992, έπειτα από σπουδές στις ΗΠΑ, έγινε μέλος του Κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τέθηκε επικεφαλής του νεοσύστατου συνασπισμού «Κατεύθυνση – Σοσιαλδημοκρατία», το οποίο ίδρυσε ο ίδιος το 1999 – («SMER – Sociálna demokracia»).

Ο 59χρονος ηγέτης έχει παλιότερα συγκριθεί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είναι συμπαθής προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζει το βρετανικό μέσο. Οι επικριτές έχουν εκφράσει αυξανόμενους φόβους ότι ο Φίτσο έχει σχέδιο να εγκαταλείψει τη φιλοδυτική πορεία της Σλοβακίας. Αυτό θα ακολουθούσε την κατεύθυνση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα διαδηλώσεις σε όλη τη Σλοβακία κατά των πολιτικών του.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός και το κόμμα του, SMER, εξασφάλισαν σχεδόν το 23% των ψήφων στις κάλπες του Οκτωβρίου. Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι γνωστός για τις αθυρόστομες ατάκες του κατά των δημοσιογράφων και έχει κάνει εκστρατεία κατά της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ έχει αντιταχθεί στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και έχει ταχθεί κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ και άλλα έθνη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αναγκάσουν την Ουκρανία να συνάψει μια συμβιβαστική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ενώ παλιότερα είχε επαναλάβει τον ανυπόστατο ισχυρισμό του Πούτιν ότι η ουκρανική κυβέρνηση διοικεί ένα ναζιστικό κράτος, από το οποίο οι Ρωσόφωνοι στη χώρα χρειάζονται προστασία.

