Φίτσο απόπειρα δολοφονίας: Βίντεο σοκ από τη Σλοβακία

Βίντεο-σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Σε πλάνα που ανέβηκαν στο διαδίκτυο, την ώρα που ο Φίτσο πλησιάζει το πλήθος, φαίνεται ο δράστης να βγάζει όπλο και να τον πυροβολεί 5 φορές. Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα, ο λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα φέρεται να είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος Γιουράι Τσιντούλα, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι αυτός που πυροβόλησε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, ενώ φέρεται να έχει κάνει δηλώσεις και ο γιος του, ο οποίος είπε πως δεν γνώριζε γιατί τον πυροβόλησε, αλλά και πως είχε άδεια όπλου. Ο 71χρονος, εκ των ιδρυτών της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005, εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο φερόμενος δράστης είναι αριστερών πεποιθήσεων και ο γιος του μίλησε σε σλοβακικά ΜΜΕ, αναφέροντας πως και ο ίδιος απορεί γιατί προχώρησε σε αυτή την πράξη. Μιλώντας στο site Aktuality.sk, ο γιος του φερόμενου δράστη ανέφερε πως ήταν σε κατάσταση σοκ, σημειώνοντας πως ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας. «Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό. Θα σας πω αυτό – δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω» ανέφερε ο γιος του, ο οποίος ρωτήθηκε αν ο πατέρας του είχε ψυχολογικά προβλήματα. «Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από άνδρα που τον πυροβόλησε και συνελήφθη. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, η κατάσταση της υγείας του Φίτσο είναι απειλητική για τη ζωή του. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, καθώς η μεταφορά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα, θα διαρκούσε «πολλή ώρα», όπως μετέδωσε το Skynews.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού στο Facebook, αναφέρεται: «Απόπειρα δολοφονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε βάρος του Ρόμπερτ Φίτσο. Έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και η ζωή του απειλείται. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Banská Bystrica, επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να φτάσει στην Μπρατισλάβα. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν πολλά».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης δεν είναι σαφή, για την ώρα. Πλάνα που δημοσίευσε το σλοβακικό ειδησεογραφικό κανάλι TA3 δείχνουν όσα συνέβησαν στο σημείο, καθώς ο Ρόμπερτ Φίτσο φυγαδεύεται σε ένα αυτοκίνητο, τραυματισμένος. Στο βίντεο, δύο άνδρες με κοστούμια φαίνεται να σηκώνουν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, πιάνοντάς τον κάτω από τα χέρια του, πριν τον μεταφέρουν στο όχημα που τον περιμένει, με τα πόδια του να σέρνονται στο έδαφος. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο απομακρύνεται με ταχύτητα.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Handlova αναφέρει ότι οι ζωτικές λειτουργίες του Ρόμπερτ Φίτσο έχουν σταθεροποιηθεί μετά την περίθαλψη για τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα έχει μεταφερθεί σε υψηλότερου επιπέδου εγκατάσταση, είπε η ίδια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα την άθλια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο». Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό». «Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του» κατέληξε.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επίθεση με πυροβολισμούς κατά του Σλοβάκου ομολόγου του, Ρόμπερτ Φίτσο. «Συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Σοκαρισμένοι από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του» έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

