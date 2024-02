Τζο Μπάιντεν – Τζιλ: Το κλειδί στον γάμο μου είναι το καλό σεξ

Στα άδυτα της ιδιωτικής ζωής του 81χρονου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και της 72χρονης Πρώτης Κυρίας, Τζιλ Μπάιντεν, «τρύπωσε» η Κέιτι Ρότζερς, συγγραφέας και ρεπόρτερ επί μακρόν στον Λευκό Οίκο για τους New York Times. Στο νέο της βιβλίο υπό τον τίτλο «American Woman: The transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden» (Αμερικανίδα Γυναίκα: Η μεταμόρφωση της σύγχρονης Πρώτης Κυρίας, από τη Χίλαρι Κλίντον στη Τζιλ Μπάιντεν), η συγγραφέας αποκαλύπτει τις πιπεράτες συμβουλές που δίνει στους συνεργάτες του ο Τζο Μπάιντεν για να κρατήσουν «ζωντανό» το γάμο τους.

Όπως εξηγεί η Ρότζερς στο βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου, το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόεδρος μοιράζεται με ξένους τα μυστικά της κρεβατοκάμαράς τους εξοργίζει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αλλά εκείνος δεν σταματά να αστειεύεται και να λέει ότι «το κλειδί για να κρατήσει ο επί 47 χρόνια γάμος τους είναι το καλό σεξ»… «Ο πρόεδρος δίνει αυτή τη συμβουλή γάμου στους βοηθούς του γεγονός που δυσαρεστεί πολύ την σύζυγό του», γράφει η Ρότζερς.

«Θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα στη γυναίκα μου ενώ τα παιδιά κοιμούνται»

Πάντως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ συχνά σε συνεντεύξεις του μιλά για την αγάπη και την αφοσίωση που τρέφει για την σύζυγό του Τζιλ. Ο ίδιος έχει τονίσει πως η σύζυγός του είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει στη ζωή του. Το 2006 σε ερώτηση δημοσιογράφων αν τον ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές εκείνος απάντησε: «Θα προτιμούσα να είμαι στο σπίτι και να κάνω έρωτα στη γυναίκα μου ενώ τα παιδιά κοιμούνται».

Δύο χρόνια αργότερα έθεσε υποψηφιότητα αλλά έχασε από τον Ομπάμα, που όταν εξελέγη πρόεδρος τον έχρισε αντιπρόεδρο. Τότε ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν είχε δηλώσει πως η κούρσα για τον Λευκό Οίκο δεν είναι για εκείνον μια εγωιστική επιδίωξη και πως ειλικρινά είναι απόλυτα ερωτευμένος με την σύζυγό του.

Ο… ρομαντικός Τζο Μπάιντεν, δείπνο με θαλασσινά και βόλτα στην πανσέληνο με την Τζιλ

Στο βιβλίο της η Ρότζερς παρουσιάζει όλες τις Πρώτες Κυρίες που πέρασαν από τον Λευκό Οίκο τον 21ο αιώνα, μεταξύ αυτών η Χίλαρι Κλίντον, η Μισέλ Ομπάμα, η Μελάνια Τραμπ και η Τζιλ Μπάιντεν, οι δύο τελευταίες θα δουν τους συζύγους τους να αναμετρώνται για την καρέκλα του Οβάλ Γραφείου στις εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον προσεχή Νοέμβριο. Το ζεύγος Μπάιντεν δεν διστάζει να δείχνει δημόσια τον έρωτά του, αναφέρει η συγγραφέας και θυμίζει πως τον περασμένο Αύγουστο ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του βγήκαν για ρομαντικό δείπνο με θαλασσινά σε θέρετρο στο Ντέλαγουερ, την γενέτειρα του Μπάιντεν.

Εκείνο το βράδυ το ζευγάρι συνέχισε σε τοπικό κινηματογράφο για να δει την ταινία «Οπενχάιμερ». Η βραδιά τους τελείωσε με έναν ρομαντικό περίπατο στην παραλία για να θαυμάσουν την πανσέληνο με τον πρόεδρο να έχει αγκαλιάσει την σύζυγό του. Αλλά και στον Λευκό Οίκο και κατά την επιβίβαση στο Air Force One το ζεύγος Μπάιντεν δεν διστάζει να ανταλλάσσει φιλιά και εναγκαλισμούς.

Το αγριολούλουδο

Τον Απρίλιο του 2021 όταν το προεδρικό ζεύγος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε στρατιωτικό ελικόπτερο ο Μπάιντεν σταμάτησε να κόψει ένα μικρό αγριολούλουδο για να το προσφέρει στη Τζιλ. Όλα δείχνουν πως μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να ξεχνά μερικά πράγματα, όπως πότε πέθανε ο γιος του Μπο, το όνομα της Χαμάς, να μπερδεύει τον Μακρόν με τον Μιτεράν ή την Μέρκελ με τον Κολ αλλά δεν ξεχνά να κρατά τον γάμο του «ζωντανό».

Ο θάνατος της πρώτης συζύγου του Μπάιντεν και το τυφλό ραντεβού με την Τζιλ

Η πρώτη σύζυγος του Τζο Μπάιντεν έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο το 1972 μαζί με την μόλις ενός έτους κόρη του ζεύγους, την Ναόμι. Μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η Νίλια Μπάιντεν ήταν και τα δύο αγόρια της οικογένειας, που τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο Μπο και ο Χάντερ έμειναν ορφανά από μητέρα. Καθηγήτρια Αγγλικών με δύο μεταπτυχιακά και διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία η Τζιλ Μπάιντεν γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της τον Μάρτιο του 1975 έχοντας πάρει διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, τον επιχειρηματία Μπιλ Στίβενσον.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος το ζευγάρι γνωρίστηκε σε τυφλό ραντεβού που είχε κανονίσει ο αδελφός του Μπάιντεν. Εκείνος τότε ήταν γερουσιαστής και εκείνη νεαρή φοιτήτρια. Ο 33χρονος Τζο έκανε πρόταση 5 φορές στην 24χρονη Τζιλ πριν εκείνη του πει το «ναι». Η ίδια είχε δηλώσει για τους δισταγμούς που είχε να παντρευτεί τον Τζο Μπάιντεν πως σκεφτόταν τους δύο γιούς του και την απώλεια της μητέρας και της αδελφής τους.

«’Ηξερα πως αν παντρευτούμε αυτό έπρεπε να πετύχει, έπρεπε να είναι για πάντα, επειδή είχαν ήδη χάσει την μητέρα και την αδελφή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ήξερα πως δεν θα άντεχαν να χάσουν και κάποιον άλλο από τη ζωή τους», είχε δηλώσει η οικοδέσποινα του Λευκού Οίκου σε συνέντευξή της. Τελικά, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 1977, πήγαν ταξίδι του μέλιτος με τους γιους του Μπάιντεν και το 1981 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους Άσλεϊ.

Η απώλεια του Μπο Μπάιντεν και ο ρόλος της Τζιλ ως συμβούλου στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου

Στο βιβλίο της η Ρότζερς περιγράφει τις προσπάθειες του Τζο Μπάιντεν να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, την εκλογή του το 2020 και παράλληλα, τον ρόλο της Τζιλ ως συμβούλου του συζύγου της, ειδικότερα, μετά τον θάνατο τού γιου του Μπο το 2015. Ο Μπο Μπάιντεν «έφυγε» από καρκίνο σε ηλικία 46 ετών.

«Ο θάνατος του Μπο άλλαξε την οικογένεια. Ο Τζο έχασε έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του, τον οποίο συχνά περιέγραφε ως “εκείνος είναι εγώ χωρίς όλα τα ελαττώματα μου”», γράφει η Ρότζερς και τονίζει πως χωρίς τον μεγαλύτερο αδερφό του ο Χάντερ έγινε «κομμάτια» ενώ η Άσλεϊ, που ήταν εθισμένη σε ουσίες, ένιωθε «χαμένη». Σε αυτή την δύσκολη περίοδο η Τζιλ κράτησε την οικογένεια ενωμένη και σήμερα είναι η «δύναμη» για την πολιτική άνοδο του Τζο Μπάιντεν αλλά και ο «παίκτης – κλειδί» στην δεύτερη κούρσα για τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

«Συστήνεται ως ο σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν»

Άλλωστε, η Τζιλ είναι που τον σκουντά τρυφερά όταν εκείνος μιλά παραπάνω από όσο πρέπει με υποστηρικτές του ή δημοσιογράφους. Εκείνος συχνά «συστήνεται ως ο σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν», αναφέρει το νέο βιβλίο και αποκαλύπτει ότι η Πρώτη Κυρία είναι παρούσα σε όλες τις συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού σε ανώτερες θέσεις του Λευκού Οίκου ενώ το 2022, όταν ο πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που κράτησε πάνω από δύο ώρες έκανε κάποιες γκάφες, η Τζιλ Μπάιντεν ζήτησε τον λόγο από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και επέμεινε να μάθει ποιος ήταν υπεύθυνος που δεν διεκόπη η συνέντευξη.