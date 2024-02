BAFTA 2024 νικητές: Σάρωσε το Oppenheimer

Το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας στα BAFTA κέρδισε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οπενχάιμερ, ενώ για τον Α γυναικείο ρόλο βραβεύτηκε η Έμμα Στόουν, για την ερμηνεία της στο Poor Things. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου συνεχίζεται, καθώς η Έμμα Στόουν παίρνει ένα μεγάλο βραβείο για τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων, μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο, όπου η Έμμα Στόουν φόρεσε ένα φόρεμα που θύμισε τα ρούχα της Μπάξτερ στο Poor Things. Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην φετινή τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA. Η ταινία απέσπασε συνολικά επτά βραβεία. Για τον Α ανδρικό ρόλο πήρε το βραβείο ο Κίλιαν Μέρφι, στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οπενχάιμερ.

Βραβείο για τον Β ανδρικό ρόλο πήρε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, για την ερμηνεία του στην ταινία Οπενχάιμερ. Το βραβείο για την Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων απέσπασε το The Boy and the Heron (Το Αγόρι και ο Ερωδιός).

Ποια βραβεία πήρε το Poor Things στα BAFTA

Το βραβείο BAFTA για τα καλύτερα οπτικά εφέ απέσπασε το Poor Things, που πήρε, επίσης, το βραβείο για τα καλύτερα κοστούμια. Το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου απέσπασε το Anatomy of a Fall (Ανατομία μιας πτώσης). Το βραβείο καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας πήρε το The Zone of Interest (Ζώνη Ενδιαφέροντος), καλύτερο ντοκιμαντέρ το 20 Days in Mariupol (20 μέρες στη Μαριούπολη), ενώ BAFTA για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο πήρε το American Fiction. Για την ερμηνεία της στο The Holdovers (Τα παιδιά του Χειμώνα) βραβεύτηκε με BAFTA η Da’Vine Joy Randolph, στην κατηγορία του Β γυναικείου ρόλου. Για τη μουσική επένδυση βραβεύτηκε το Οπενχάιμερ, ενώ το Poor Things πήρε BAFTA για τον σχεδιασμό παραγωγής, αλλά και για το μακιγιάζ και τις κομμώσεις. Για το μοντάζ βραβεύτηκε το Οπενχάιμερ, όπως και για τη φωτογραφία.

Βραβεία BAFTA: Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες

Στην 77 τελετή απονομής των BAFTA (Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) που πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ, απονεμήθηκαν τα φετινά κινηματογραφικά βραβεία.

Ακολουθούν οι νικητές ανά κατηγορίες:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: “Oppenheimer”

Βραβείο Καλύτερης βρετανικής ταινίας, Ξενόγλωσσης Ταινίας και Ηχου “The Zone of Interest”

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κρίστοφερ Νόλαν: “Oppenheimer”

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου: Έμα Στόουν, “Poor Things”

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου: Κίλιαν Μέρφι, “Oppenheimer”

Βραβείο Β΄Γυναίκειου Ρόλου: Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ, “The Holdovers”

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: “Oppenheimer”

Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: “Anatomy of a Fall”

Βραβείο Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο: “American Fiction”

Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας: “The Zone of Interest”

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: “20 Days In Mariupol”

Βραβείο Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων “The Boy And The Heron”

Βραβείο Πρωτότυπη Μουσικής: “Oppenheimer”

Βραβείο Ανερχόμενο Αστέρι: Μία ΜακΚίνα-Μπρους