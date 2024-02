Τεχνητή βροχή πώς γίνεται: Η πρωτοβουλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Από ένα κτίριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετεωρολόγοι και εμπειρογνώμονες παρακολουθούν και παρεμβαίνουν στην τεχνητή δημιουργία βροχόπτωσης για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα για να ξεκινήσει μια διαδικασία που ονομάζεται σπορά νεφών για την τεχνητή δημιουργία βροχόπτωσης, σύμφωνα με την αγγλική έκδοση του πρακτορείου Al Arabiya Το Ερευνητικό Πρόγραμμα των ΗΑΕ για την Επιστήμη Ενίσχυσης της Βροχής & Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (UAEREP-NCM) – η ομάδα εργασίας πίσω από το πρόγραμμα σποράς νεφών της χώρας – που βρίσκεται σε μία από τις πιο θερμές και ξηρές περιοχές της γης, ηγείται της προσπάθειας για τη σπορά νεφών και την αύξηση των βροχοπτώσεων για περισσότερα από 23 χρόνια.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η συμβολή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του πληθυσμού έχει εντείνει την πίεση στους υδάτινους πόρους. Αυτή η κλιμακούμενη ζήτηση έχει οδηγήσει τα ΗΑΕ, που παραδοσιακά εξαρτώνται από μονάδες αφαλάτωσης που χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό, σε μια κρίσιμη καμπή. Η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα λειψυδρίας, επιβαρύνοντας επιπλέον τις ήδη περιορισμένες πηγές γλυκού νερού των ΗΑΕ. Καθώς ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων αναγκών σε νερό έχει γίνει πιο έντονη. Η σπορά σύννεφων έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην ενίσχυση των ετήσιων βροχοπτώσεων, δήλωσε ο αξιωματούχος της NCM. Σε μια θολή ατμόσφαιρα, η σπορά σύννεφων έδειξε τη δυνατότητα αύξησης των βροχοπτώσεων έως και κατά 15%.

