Παίζει “κατακόρυφο πιάνο”: Εντυπωσιακό βίντεο με μουσικό κρεμασμένο από γερανό

Περίπου 9 μέτρα πάνω από το έδαφος, ένας πιανίστας επέδειξε τις μουσικές του ικανότητες, με το πιάνο κρεμασμένο κάθετα από έναν γερανό. Πρόκειται για τον Ελβετό πιανίστα Alain Roche, οποίος πραγματοποίησε την εντυπωσιακή επίδειξη στο Μόναχο της Γερμανίας. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύθηκε και κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο πιανίστας, χωρίς καμία δυσκολία και παρ’ όλο που βρίσκεται κάθετα από το έδαφος σε ύψος 9 μέτρων, παίζει στο πιάνο και οι θεατές παρακολουθούν εντυπωσιασμένοι από κάτω.

«Η μουσική γράφτηκε για τις 22 Δεκεμβρίου, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου. Ονομάζεται “Χειμερινό Ηλιοστάσιο” και από τότε την αλλάζω λίγο κάθε μέρα, ανάλογα με τους ήχους της φύσης που ακούω και με το τι μαθαίνω κάθε μέρα, όντας σε εξωτερικούς χώρους, μερικές φορές, σε πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες με πολύ αέρα, πάγο, χιόνι και βροχή», είπε ο Riche. «Και όλα αυτά με προσκαλούν να μεταμορφώσω και να αλλάξω περαιτέρω το μουσικό κομμάτι», είπε ο μουσικός.

HANGING PIANO 🎹 Swiss pianist Alain Roche played a piano hanging vertically in the air in Munich, Germany.

The musician said he plans to play every day before sunrise for 182 days, from winter to summer solstice. https://t.co/QcD7QHSwvG pic.twitter.com/JHvYc0SeUc

— KENS 5 (@KENS5) February 6, 2024