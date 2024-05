Ινδονησία πλημμύρες: Στους 15 οι νεκροί στο Νότιο Σουλαουέζι

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Ινδονησία εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που παρέσυραν δεκάδες σπίτια και προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή Λουβού στο Νότιο Σουλαουέζι, χθες (03/05) νωρίς τα ξημερώματα (τοπική ώρα) δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB), σε ανακοίνωση. «Συνολικά, 14 κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων στο Λουβού, στην επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι», ανέφερε ο ίδιος.

Πάνω από 1.800 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 42 παρασύρθηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις οδικές αρτηρίες και μια γέφυρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πάνω από 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε τεμένη ή κατοικίες συγγενών τους με τις αρχές να προσπαθούν να απομακρύνουν πάνω από 1.300 πληγείσες οικογένειες.

“Terrifying” – 20 Confirmed Dead As Landslides & Floods Devastate Indonesia

Sulawesi Island had experienced torrential rain for 2 days when rivers burst their banks Saturday and a 3m high flood washed away 100+ homes, with landslides ripping away villages from steep hillsides.… pic.twitter.com/3bh5LGOOXX

