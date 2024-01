Κάιλι Τζένερ – πλαστικές: Σάλος στο Twitter με το πρόσωπο της 26χρονης

Για αποτυχημένη πλαστική επέμβαση κάνουν λόγο όσοι σχολίασαν το πρόσωπο της Κάιλι Τζένερ, σε πρόσφατη εμφάνιση που έκανε. Η 26χρονη περπάτησε στο κόκκινο χαλί για λογαριασμό επίδειξης στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και τα βλέμματα όλων «τράβηξε» το απότομα γερασμένο πρόσωπό της, όπως σχολιάζουν στα social media. «Τι έπαθε το πρόσωπό της;», «Κοπέλα μου πρέπει να σταματήσεις τώρα τις πλαστικές», «Είναι 26 και μοιάζει με πάνω από 40» γράφουν σε TikTok και Twitter. Τα περισσότερα σχόλια, τονίζουν πως φαίνεται πολύ γερασμένη, μιας και το δέρμα της δεν είναι όπως σε άλλες πρόσφατες εμφανίσεις της. Παρουσιάζει ατέλειες που δεν είχε και σχεδόν όλοι από όσους τη σχολίασαν, μαντεύουν ότι πρόκειται για filler ή αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. «Πόσο γριά φαίνεται;» γράφουν για την Κάιλι Τζένερ.

What’s going on with Kylie Jenner face?. https://t.co/c3zIEvAyYu

— Bibi (@Bibi_bird9) January 25, 2024