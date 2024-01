Συντριβή αεροπλάνου – Ρωσία: Το αεροσκάφος μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος που φέρεται να μετέφερε τουλάχιστον 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους συνετρίβη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Μπέλγκοροντ. Σύμφωνα με το reuters, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-76 το οποίο συνετρίβη σήμερα, Τετάρτη στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Αυτό ανέφεραν τέσσερα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μετέδωσε το BBC. Το υπουργείο αναφέρει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδούς.

Υπάρχουν αναφορές ότι το ρωσικό Ilyushin Il-76 καταρρίφθηκε από την αεράμυνα της Ουκρανίας. Ο τοπικός κυβερνήτης Vyacheslav Gladkov δήλωσε ότι ένα απροσδιόριστο «περιστατικό» συνέβη στην περιοχή Κοροτσάνσκι στα βορειοανατολικά της πόλης Μπέλγκοροντ, και ότι θα επιθεωρήσει το σημείο. «Υπάρχει έκτακτη ανάγκη στην περιοχή. Μια ομάδα ερευνητών και υπαλλήλων του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών εργάζονται επί του παρόντος στο σημείο. Έχω επαναπρογραμματίσει τα επαγγελματικά μου σχέδια και έχω αναχωρήσει για την περιοχή», δήλωσε, σύμφωνα με το TASS.

BREAKING:

A Russian Il-76 Military Transport Aircraft just crashed in the Belgorod region of Russia, close to the border with Ukraine.

Initial reports of 60+ dead Russian soldiers pic.twitter.com/blvOqm4Ui0

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2024