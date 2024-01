Σάκκαρη Australian Open 2024: Αποκλεισμός για τη Μαρία

Η Μαρία Σάκκαρη πλήρωσε ακριβά τα υπερβολικά πολλά αβίαστα λάθη που έκανε (43 στο σύνολο) και γνώρισε αποκλεισμό σοκ από την Ρωσίδα Ελίνα Αβανεσιάν η οποία έπαιξε πολύ καλύτερα σ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης για τον 2ο γύρο του Australian Open. Ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Μαρία, η οποία αν και έσβησε τρία μπρέικ πόιντς στο 1ο γκέιμ (βρέθηκε να χάνει 0-40) τελικά το έχασε και βρέθηκε με το καλημέρα σε μειονεκτική θέση.

Η Σάκκαρη μπήκε στο ματς από το τρίτο γκέιμ και μετά, κι αφού μείωσε σε 1-2 και 2-3 κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ ισοφαρίζοντας σε 3-3. Αντί όμως να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ, είδε την αντίπαλο της να απαντά με μπρέικ στο μπρέικ (3-4). Παρόλο που η Μαρία έσβησε σετ πόιντ στο 3-5 και μείωσε το σκορ (4-5) δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει με το σετ να κλείνει το 4-6.

Its nip and tuck on MCA, where Elina Avanesyan has broken Maria Sakkari to take a 4-3 lead.

They’re also wearing matchy-matchy outfits, for what its worth.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/uS5lSUA1fy

