Σύγκρουση αεροπλάνων – Ιαπωνία: Οι πρώτες πληροφορίες

Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο στην Ιαπωνία, λίγες εβδομάδες μετά το παρανάλωμα του πυρός σε ανάλογο περιστατικό στη χώρα. Αεροσκάφος της Korean Air Lilnes με 289 επιβάτες συγκρούστηκε με αεροπλάνο της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose της νήσου Χοκάιντο της Ιαπωνίας. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που το αεροσκάφος της Korean Air ετοιμαζόταν για απογείωση, δήλωσε αξιωματούχος της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Hokkaido Airports, η οποία εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο New Chitose Airport, η εταιρεία ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα. Περισσότερες από 46 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο εν λόγω αεροδρόμιο λόγω των χιονοπτώσεων στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, με πέντε νεκρούς. Το αεροπλάνο της Japan Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση με εκείνο της ακτοφυλακής στον διάδρομο προσγείωσης στις 2 Ιανουαρίου. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκτυο NTV.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk

In snowy conditions,A Korean Air Airbus A330 aircraft wing has hit the Cathay Pacific B777 aircraft APU compartment,Horizontal stabilizer and Rudder in a ground collision at Hokkaido’s Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th january. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/4IlPUZ59JN

