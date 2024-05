Φεστιβάλ Καννών 2024 – Megapolis: Η νέα ταινία του πασίγνωστου σκηνοθέτη γράφτηκε εκατοντάδες φορές

Το Φεστιβάλ των Καννών πλησιάζει και μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες που θα κάνει πρεμιέρα είναι το «Megapolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος επιστρέφει στους κινηματογράφους ύστερα από μία δεκαετία. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη σχετικά με το σενάριο της νέας του ταινίας. Όπως ανέφερε, το σενάριο το έγραψε συνολικά 300 φορές, καθώς ήλπιζε ότι σε κάθε επανεγγραφή του, αυτό θα βελτιωνόταν κατά 0,5%. Ο Κόπολα εργαζόταν επί δεκαετίες για την ταινία αυτή και έχει αντλήσει έμπνευση από πολλά σημεία. Ο ίδιος αποκαλεί την ταινία «ένα ρωμαϊκό έπος που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Αμερική», καθώς όπως αναφέρει, η Αρχαία Ρώμη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ταινία. «Θυμάμαι μια φορά πήρα 130 λευκές σελίδες και έβαλα τίτλο με έντονη γραμματοσειρά ανακοινώνοντας με τόλμη την ταινία “Megalopolis” του Φράνσις Φορντ Κόπολα» ανέφερε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος σε δηλώσεις του στο Vanity Fair.

«Δεν εργαζόμουν πραγματικά σε αυτό το σενάριο για 40 χρόνια, αλλά μάλλον συγκέντρωνα σημειώσεις και αποκόμματα για ένα λεύκωμα με πράγματα που έβρισκα ενδιαφέροντα για κάποιο μελλοντικό σενάριο, ή παραδείγματα πολιτικών, κινουμένων σχεδίων ή διαφορετικών ιστορικών θεμάτων» είπε ο Κόπολα για την εξέλιξη του πρότζεκτ. «Τελικά, μετά από πολύ καιρό, στάθηκα στην ιδέα ενός ρωμαϊκού έπους. Και αργότερα, ένα ρωμαϊκό έπος που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Αμερική, οπότε άρχισα πραγματικά να γράφω αυτό το σενάριο, συνεχόμενα, τα τελευταία περίπου δώδεκα χρόνια. Επίσης, καθώς έχω κάνει πολλές ταινίες με πολλά διαφορετικά θέματα και σε πολλά διαφορετικά στυλ, ήλπιζα σε ένα έργο αργότερα στη ζωή μου, από το οποίο θα μπορούσα να καταλάβω καλύτερα ποιο ήταν το προσωπικό μου στυλ» τόνισε. Το φιλόδοξο πρότζεκτ ολοκληρώθηκε τελικά και είναι η πρώτη ταινία του Κόπολα που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες μετά από μία δεκαετία, από το φιλμ «Twixt» το 2011.

Behind the scenes of Francis Ford Coppola’s “impossible” film #Megapolis.

The diretor of ‘Godfather’ calls the movie “a Roman epic set in modern America” pic.twitter.com/ZKr9PZSw0A

— st (@startefacts_) April 30, 2024