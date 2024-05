Επίθεση με σπαθί Λονδίνο: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 36χρονος ο οποίος την Τρίτη προέβη σε επίθεση με σπαθί στο νοτιοανατολικό Λονδίνο με αποτέλεσμα ένα 14χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του. Ο Μάρκους Αουρέλιο Αρντουίνι Μόντζο, ισπανικής και βραζιλιάνικης καταγωγής, ο οποίος ζει στην περιοχή, σκότωσε με το σπαθί τύπου κατάνα τον 14χρονο Ντάνιελ Αντζόριν με καταγωγή από τη Νιγηρία ο οποίος εκείνη την ώρα πήγαινε στο σχολείο του και τραυμάτισε σοβαρά άλλα τέσσερα άτομα – μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί που έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο Μόντζο έχει επίσης κατηγορηθεί για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, για βαριά σωματική βλάβη, διακεκριμένη διάρρηξη και κατοχή αντικειμένου με λεπίδες. Ο 36χρονος με διπλή υπηκοότητα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη 2 Μαΐου. Ο Μόντζο έπεσε με φορτηγό σε φράχτη στο Laing Close λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης και στη συνέχεια επιτέθηκε σε δύο άτομα με σπαθί.

The moment a suspect was tasered and arrested after a 14-year-old boy was killed in a sword attack in Hainault has been captured by a doorbell camera.

Read more here ⬇️https://t.co/yUfOqJWsLo pic.twitter.com/xqaFmeCwA7

— The Telegraph (@Telegraph) April 30, 2024