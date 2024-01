Τελ Αβιβ – επίθεση: Παλαιστίνιος τραυμάτισε σοβαρά πάνω από 19 ανθρώπους

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τελ Αβίβ, στην περιοχή Ραανανά, με τουλάχιστον 19 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από επίθεση. Η ιστοσελίδα Jerusalem Post έκανε από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση, κατά την οποία υπήρξε επεισόδιο μαχαιρώματος και λίγο αργότερα όχημα έπεσε πάνω σε περαστικούς. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, τρομοκράτης μαχαίρωσε γυναίκα, στη συνέχεια έκλεψε ΙΧ και αργότερα έπεσε, πάνω από μία φορά, με το αυτοκίνητό του σε κόσμο, σε διαφορετικές τοποθεσίες. O Παλαιστίνιος έπεσε πάνω σε πλήθος αρχικά στον δρόμο Αχούζα, μετά έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε από αυτό και πήρε ένα άλλο με το οποίο έπεσε και πάλι πάνω σε κόσμο στην οδό Χαροσέτ.

Ο δράστης είναι περίπου 40 ετών, προέρχεται από τη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης και έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο ισραηλινό δίκτυο Haaretz, είδε έναν άνδρα να μαχαιρώνει τρεις ανθρώπους, να κλέβει αυτοκίνητο και πέφτει σε πλήθος. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης γράφουν για δεκάδες τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς ένας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ εκείνων που έχουν ταυτοποιηθεί ένας 34χρονος και ένας 16χρονος που φέρει κακώσεις στο κεφάλι.

🚨 BREAKING: OPERATION IN TEL AVIV; 19 SETTLERS WOUNDED INCLUDING 3 SEVERELY INJURED AND 1 IN CRITICAL CONDITION.

The number of injuries in the possible run-over and stabbing operation in “Ra’anana” near “Tel Aviv” has risen to 19.

