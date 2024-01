Αθώοι στη φυλακή και αποζημίωση: Έμεινε άδικα πίσω από τα σίδερα για 35 χρονια

Η πολιτεία του Μίσιγκαν συμφώνησε να καταβάλει 1,75 εκατ. δολάρια σε άνδρα που πέρασε 35 χρόνια στη φυλακή αφού καταδικάστηκε άδικα για σεξουαλική επίθεση. Ο Λιούις Ράιτ, 65 ετών σήμερα, αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι οι εξετάσεις DNA απέκλεισαν το ενδεχόμενο να είναι ο δράστης της επίθεσης σε ένα 11χρονο κορίτσι στο Άλμπιον το 1988, μια μικρή πόλη στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν. Οι άνθρωποι που αθωώνονται με βάση νέα στοιχεία δικαιούνται 50.000 δολάρια για κάθε χρόνο που πέρασαν σε φυλακή του Μίσιγκαν. Αν και η εισαγγελία μερικές φορές διαφωνεί με την καταβολή, με βάση τα αυστηρά κριτήρια του νόμου, γρήγορα συμφώνησε να καταβάλει την αποζημίωση.

Ο Ράιτ δήλωσε στο Associated Press ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει κάποια χρήματα για να αγοράσει σπίτι καθώς και ένα όχημα για μια αδελφή του. Όπως τόνισε ο δικηγόρος του, «τίποτα δεν μπορεί να επανορθώσει 35 χρόνια σε φυλακή κάτι που δεν έκανε». Ο Ράιτ είχε καταδικαστεί για την επίθεση, όταν η αστυνομία που ερευνούσε την επίθεση κατέληξε σε αυτόν γιατί ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας είπε ότι τον είχε δει στη γειτονιά. Το θύμα δεν κλήθηκε ποτέ να τον αναγνωρίσει. Η αστυνομία δήλωσε ότι ομολόγησε, αν και η κατάθεση δεν καταγράφηκε και δεν υπέγραψε ομολογία, σύμφωνα με ερευνητές που εξετάζουν παλιές υποθέσεις για πρόσωπα που ίσως είναι αθώα.

Innocent man in jail for 35 years after being wrongly convicted of sex attack on school girl is freed https://t.co/6sVvzPP9Io

— Sky News (@SkyNews) January 12, 2024