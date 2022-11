Αθώοι στη φυλακή: Η δραματική περίπτωση του Claude Garrett

Άνδρας από το Τενεσί των ΗΠΑ πέρασε 30 χρόνια απ΄τη ζωή του φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει και πάθανε μερικούς μήνες μετά την αποφυλάκισή του. Ο 66χρονος Claude Garrett πέθανε στον ύπνο του στις 30 Οκτωβρίου, λιγότερο από έξι μήνες από την απελευθέρωσή του από το σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας όπου είχε περάσει τρεις δεκαετίες. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της συντρόφου του και κλοπή, αλλά τον περασμένο Μάιο αποδείχθηκε πως τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει στην καταδίκη του ήταν λανθασμένα.

«Τους τελευταίους πέντε μήνες, ο Claude απολάμβανε την ελευθερία του» είπε η Liliana Segura, στενή του φίλη. «Απολάμβανε κάθε στιγμή με την κόρη του, Deana, και ειδικά με τον εγγονό του, τον οποίο λάτρευε». Ο Garrett ήταν 35 ετών όταν είδε την αγαπημένη του, με την οποία σχεδίαζαν να παντρευτούν, να χάνει τη ζωή της μετά από φωτιά στο σπίτι τους. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν πως επρόκειτο για εμπρησμό. Οι ένορκοι καταδίκασαν τον άνδρα σε ισόβια κάθειρξη.

Μετά από χρόνια εφέσεων, δικαστήριο αποφάνθηκε πως τα στοιχεία σε βάρος του δεν ήταν ούτε σαφή, ούτε επαρκή.

There is no easy way to share this news. Claude Garrett died yesterday, less than 6 months after he was exonerated and released from prison. He appears to have died in his sleep. He was just short of his 66th birthday. This is the last time I saw him. https://t.co/UNiRsFtRDU

— Liliana Segura (@LilianaSegura) October 31, 2022