Αθώοι στη φυλακή: Δικαίωση έπειτα από…. 48 χρόνια

Ένας 71χρονος αθωώθηκε χτες από δικαστήριο στην Οκλαχόμα για μια δολοφονία που δεν διέπραξε ποτέ. Έμεινε στη φυλακή για τουλάχιστον μισό αιώνα και αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο. Ο Γκλεν Σίμονς πέρασε 48 χρόνια πίσω από τα σίδερα των φυλακών, καθώς το 1975 είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία υπαλλήλου κάβας κατά τη διάρκεια ληστείας στην Οκλαχόμα. Καταδικάστηκε μαζί με έναν άλλον άνδρα, τον Ντον Ρόμπερτς. Η καταδίκη των δύο ανδρών βασίστηκε στην κατάθεση πελάτισσας του καταστήματος, έφηβης η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά επέζησε. Μεταγενέστερη έρευνα έθεσε υπό αμφισβήτηση της αξιοπιστία της αναγνώρισης.

KFOR got a prison letter from Glynn Simmons in 2003.🧵 pic.twitter.com/ROZJuL7ipT

— Ali Meyer (@amanchor) April 15, 2023