Τον πάτησε το τρένο: Φονικός καβγάς στο μετρό των ΗΠΑ

Σε τραγωδία κατέληξε ο καβγάς που είχαν δύο άνδρες σε σταθμό μετρό της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, αφού ο ένας από αυτούς κατέληξε στις ράγες την ώρα της άφιξης του συρμού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία. Το περιστατικό συνέβη σε σταθμό μετρό που βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και καταγράφηκε σε βίντεο από κάποιον αυτόπτη μάρτυρα.

Τα σοκαριστικά πλάνα δείχνουν τους δύο άνδρες να τσακώνονται λίγα μόλις βήματα μακριά από την άκρη της αποβάθρας, καθώς ακούγεται το τρένο να πλησιάζει στο σταθμό. Ο ψηλός, γεροδεμένος άνδρας εμφανίζεται αρχικά να κρατάει ακινητοποιημένο τον άνδρα μικρότερου αναστήματος σε μια κολόνα. Ωστόσο ο τελευταίος καταφέρνει να του ξεφύγει και του ρίχνει δύο γροθιές, με αποτέλεσμα ο ψηλός άνδρας να παραπατήσει και να πέσει στις ράγες. Λίγες στιγμές αργότερα ο συρμός μπαίνει στον σταθμό ενώ ακούγονται οι τρομοκρατημένες φωνές επιβατών που συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί.

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

**Video may be disturbing **

Σύμφωνα με τη New York Post, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 40χρονο Τσαζ Λατόουν Γουέρινγκ – τον άνδρα που έσπρωξε στις ραγες το θύμα – στον επόμενο σταθμό της γραμμής του μετρό και εις βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στην ανακοίνωσή τους, οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν ότι το κατηγορητήριο μπορεί να αλλάξει εάν έρθουν στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεση. Ο Γουέρινγκ, που πιστεύεται ότι είναι άστεγος, είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την αστυνομία, ενώ εις βάρος του εκκρεμεί και ένταλμα σύλληψης για μια άλλη επίθεση.

Latest MUGSHOT of 40 yr old Chaz L Wearing , charged with Involuntary Manslaughter in the death of a 38 yr old man who was struck and killed by a SEPTA train

The following is a statement from PPD Public affairs:

On January 4, 2024, around 4:34 pm, 18th District and Septa… pic.twitter.com/8mx522H6lC

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) January 5, 2024