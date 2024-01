Αλλαγή χρονιάς 2024 στον κόσμο: Ο πλανήτης υποδέχθηκε το νέο έτος με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αποχαιρέτησαν το ταραχώδες 2023 –που χαρακτηρίστηκε από τους αιματηρούς πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – και υποδέχθηκαν με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις το 2024, με την ελπίδα να φέρει ειρήνη και ευημερία. Στην Νέα Υόρκη, εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν την παραδοσιακή κάθοδο της κρυστάλλινης σφαίρας στην κατάφωτη Τάιμς Σκουέαρ. Η αστυνομία, που είχε αναπτυχθεί στο κέντρο του Μανχάταν, έκανε ελέγχους σε ΄’ύποπτα’ αυτοκίνητα, έκλεινε δρόμους και ‘φίλτραρε’ τη ροή του πλήθους με κιγκλιδώματα. Σε τηλεοπτική εμφάνισή του πριν από την έναρξη των εορτασμών στην πόλη, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αμερικανική οικονομία, επαίνεσε την αντοχή της χώρας του και ανακοίνωσε την «επιστροφή» του αμερικανικού λαού.

Μερικές ώρες νωρίτερα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την αποκαλούμενη «πρωτοχρονιάτικη πρωτεύουσα του κόσμου», πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν την περιοχή του λιμανιού και απόλαυσαν το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων με φόντο το εμβληματικό κτίριο της Όπερας, που τον Οκτώβριο συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής. Πυροτεχνήματα φώτισαν επίσης τον ουρανό του Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία), του Χονγκ Κονγκ, της Μπανγκόγκ (Ταϊλάνδη), της Μανίλα (Φιλιππίνες).

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, χιλιάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν το νέο έτος στην περίφημη παραλία Κοπακαμπάνα, με πυροτεχνήματα, μουσική με συμφωνική ορχήστρα και θεάματα με τοπικούς σταρ της ποπ, της φανκ και της σάμπα.

Παρίσι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Η επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου ήταν το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων με φόντο το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων που παρέπεμπε στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, δευτερόλεπτα αφότου το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, η ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα αναχαίτισε ρουκέτες που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το 2023 θα παραμείνει στη μνήμη από τη χωρίς προηγούμενο πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου -–και από τα σκληρά αντίποινα του Ισραήλ που ακολούθησαν. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας εκτοπίστηκαν από την έναρξη της ισραηλινής πολιορκίας, περίπου το 85% του πληθυσμού.

Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν στην Ουκρανία τις πρώτες ώρες του 2024, καθώς στο τέλος του επόμενου μήνα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε να «αφανίσει» τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα του.

Το 2024 «ο εχθρός θα αισθανθεί την οργή (των οπλικών συστημάτων) της εγχώριας παραγωγής», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία θα έχει ένα εκατομμύριο drones στο οπλοστάσιό της. Όμως ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη δική του ομιλία υποσχέθηκε πως η Ρωσία «δεν θα υποχωρήσει ποτέ», πλέκοντας το εγκώμιο των στρατιωτών που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.

Και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχτηκε το 2024. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Λονδίνο σε μια επίδειξη που είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά. Ένα εντυπωσιακό σόου θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Εδιμβούργο στο πλαίσιο των εορτασμών του Hogmanay.

Εδιμβούργο

Τα περισσότερα μέρη της Ευρώπης έχουν υποδεχθεί επίσημα το νέο έτος. Μόλις πέρασαν τα μεσάνυχτα η Μαδρίτη, το Βερολίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ.

Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το μνημείο του Παρισιού

Το Παρίσι καλωσόρισε το 2024 με ένα εντυπωσιακό πυροτέχνημα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Το πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε εμβληματικά ορόσημα για να εγκαινιάσουν το 2024.

Το Κιέβο, η Αθήνα, το Ελσίνκι και το Βουκουρέστι καλωσόρισαν το νέο έτος. Το 2024 έφτασε επίσης σε μέρη της Μέσης Ανατολής – Ισραήλ, Γάζα, Βηρυτός – καθώς και σε μέρη της Αφρικής όπως το Κάιρο, το Χαρτούμ, το Χαράρε και το Γιοχάνεσμπουργκ.

Για όσους βρίσκονται εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστροφη μέτρηση πλησιάζει και το 2024 είναι προ των πυλών.

Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας

Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τον υψηλότερο πύργο της, το Sky Tower. Τη σκυτάλη για την αλλαγή έλαβε η Αυστραλία, με μία εντυπωσιακή γιορτή πυροτεχνημάτων να μαγνητίζει τα βλέμματα. Τα χρώματα από τα βεγγαλικά φάνηκαν από την εντυπωσιακή γέρφυρα του Σίδνεϊ, Harbour Bridge και την Όπερα. Η διαδικασία εκτόξευσης πυροτεχνημάτων διήρκεσε 12 λεπτά.

Το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα, 1.1.24, σε περιοχές της Ασίας, την Ιαπωνία, τη Νότια και Βόρεια Κορέα. Λίγο αργότερα η αλλαγή έγινε και στο Χονγκ Κονγκ με μουσικές και πυροτεχνήματα από το Victoria Harbour. Σε ρυθμό έλευσης νέου έτους «χόρεψαν» και η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ και η Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Την αλλαγή υποδέχθηκαν στη συνέχεια Μπανγκλαντές και Νεπάλ όπως και Ινδία και Σρι Λάνκα. Σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, χωρίς πυροτεχνήματα κι εντυπωσιακές τελετές, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης προς τον λαό της Παλαιστίνης, το Πακιστάν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους. Σε αντίθεση με το Πακιστάν, το Ντουμπάι με εντυπωσιακό τρόπο καλωσόρισε το 2024, με πυροτεχνήματα από τον ουρανοξύστη, Μπουρτζ Χαλίφα, το υψηλότερο κτίριο του κτίριο. Πυροτεχνήματα και σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία.

Μόσχα, Κωνσταντινούπολη και Ντόχα μπήκαν στο 2024

Μεσάνυχτα σε Μόσχα, Άγκυρα, Ντόχα και Ναϊρόμπι.

Σε όλες τις ηπείρους, το 2024 είναι ευπρόσδεκτο ανεξάρτητα από τον καιρό – καθώς όλοι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να είμαστε την ίδια χρονιά.

Οι εορτασμοί στην Αρμενία

Οι εορτασμοί στο Αζερμπαϊτζάν

Οι εορτασμοί στο Ντουμπάι

Οι εορτασμοί στη Σρι Λάνκα

Οι εορτασμοί στο Δελχί

Οι εορτασμοί στο Νεπάλ

Οι εορτασμοί Μπανγκλαντές

Οι εορτασμοί στην Τζακάρτα

Οι εορτασμοί στο Ανόι

Οι εορτασμοί στη Μπανγκόκ

Οι εορτασμοί στο Χονγκ Κονγκ

Οι εορτασμοί στη Σεούλ

Οι εορτασμοί στο Σίδνεϊ