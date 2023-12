Πράγα μακελάρης: Το ημερολόγιο μίσους του Κόζακ

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Τσεχία το Σάββατο μετά την δολοφονία 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 25 σε ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο της Πράγας. Ο Πρόεδρος Petr Pavel εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και τον «θυμό του για την εντελώς αχρείαστη» απώλεια ζωής. Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία «εξουδετερώθηκε», πιστεύεται ότι σκότωσε επίσης τον πατέρα του και μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα. Όπως σημειώνει το BBC για την επίθεση, πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μαζικούς πυροβολισμούς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

🔴 CZECHIA #VIDEO MASS SHOOTING AT CHARLES UNIVERSITY’S FACULTY OF ARTS IN PRAGUE!



Η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (14:00 GMT) την Πέμπτη στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, προφανώς σκοτώνοντας τυχαία, ενώ το προσωπικό και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν έπιπλα για να κλειστούν στις αίθουσες. Σε δραματικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται άνθρωποι να πηδούν από παράθυρα για να σωθούν. Στο μεταξύ ακούγονται πυροβολισμοί. Κάποιοι άλλοι είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν την βροχή από σφαίρες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μια κοπέλα έχασε τη ζωή της καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό.

Τρόμο προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο μακελάρης φωνάζοντας ανοίγει πυρ:

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ένοπλος ήταν ένας 24χρονος φοιτητής στο πανεπιστήμιο και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, αν και πρόσθεσε ότι βρέθηκε ένα «τεράστιο οπλοστάσιο όπλων και πυρομαχικών». Πριν από τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο, η αστυνομία είχε λάβει μια αναφορά ότι ο ύποπτος πιστεύεται ότι κατευθυνόταν στην Πράγα από μια κοντινή πόλη με σκοπό να αυτοκτονήσει. Λίγη ώρα αργότερα, ο πατέρας του άνδρα βρέθηκε νεκρός. Ωστόσο, οι πληροφορίες που μεταφέρει το BBC αναφέρουν ότι η εκκένωσε ένα διαφορετικό πανεπιστημιακό κτίριο όπου ο ένοπλος αναμενόταν να παρακολουθήσει μια διάλεξη, αλλά λίγο αργότερα κλήθηκαν στο κεντρικό κτίριο της σχολής που ήταν κοντά.

URGENT 🚨:–: Czech university gunman suspected of killing man and baby in another shooting last week, officials say #Shooting #Prague #Czech #CharlesUniversity #DavidKozak pic.twitter.com/QpmEoBYwwQ

