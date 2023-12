Κένταλ Τζένερ – Μπαντ Μπάνι: Χώρισε το διάσημο ζευγάρι

Η Kένταλ Τζένερ και ο Bad Bunny, έχουν χωρίσει πλέον τους δρόμους τους, μετά από μία σχέση που κράτησε λιγότερο από έναν χρόνο. Ξένα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει, αλλά διατηρούν καλές σχέσεις. «Είναι ακόμη σε επαφή», είπε μια πηγή είπε στο «The Messenger» και πρόσθεσε: «Η σχέση τους ήταν δύσκολη λόγω των πολυάσχολων προγραμμάτων τους». Μια άλλη πηγή δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι «και οι δύο ήξεραν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν μια αιώνια σχέση και αυτό ήταν αμοιβαία κατανοητό από την αρχή».

Η σχέση τους έγινε για πρώτη φορά γνωστή, όταν εθεάθησαν να βγαίνουν μαζί από ένα εστιατόριο τον περασμένο Φεβρουάριο. Τον Απρίλιο, η Τζένερ πήγε στο Coachella για να παρακολουθήσει την παράσταση του Bad Bunny κι έκτοτε πραγματοποίησαν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο διάσημος ράπερ σε συνέντευξη που έδωσε στο «Vanity Fair», είχε δώσει λίγες πληροφορίες για τον δεσμό του με το σούπερ μόντελ. «Δεν ξέρουν πώς αισθάνεσαι, δεν ξέρουν πώς ζεις, δεν ξέρουν τίποτα, και πραγματικά δεν θέλω να το μάθουν», είχε δηλώσει ο 29χρονος μουσικός. «Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά να διευκρινίσω τίποτα, επειδή δεν έχω καμία δέσμευση να διευκρινίσω τίποτα σε κανέναν» πρόσθεσε.

