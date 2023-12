Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα: Σχεδόν γυμνή η σύζυγός του σε νέα τους έξοδο

Εκτός από σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, η Μπιάνκα Σένσορι έχει γίνει πρωτοσέλιδο και για τις σχεδόν γυμνές εμφανίσεις που κάνει. Στην πιο πρόσφατη, η 27χρονη αρχιτέκτονας εθεάθη μαζί με τον ράπερ στο στο Μαϊάμι. Η Ιταλίδα προκάλεσε ξανά, καθώς επέλεξε να φορέσει ένα διάφανο κορμάκι σε γήινη απόχρωση, που είναι διαφανές, με αποτέλεσμα να φαίνεται το στήθος της. Προπορευόμενη του Γουέστ, η Σένσορι περπατά κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο λευκό λούτρινο αρκούδο, ενώ όλοι την τραβάνε βίντεο. Ο Γουέστ την ακολουθούσε ντυμένος στα λευκά, έχοντας καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του.

Ακολούθησε ακόμη μια πιο αποκαλυπτική εμφάνισή της. Στη νυχτερινή έξοδό τους, η Σένσορι έβαλε απλά ένα αστραφτερό μπικίνι και παρόμοιο κόσμημα στο κεφάλι της. Κρατά ξανά στα χέρια της ένα λούτρινο αρκουδάκι. Το ζευγάρι φαίνεται ερωτευμένο, διαψεύδοντας τις φήμες ότι είναι στα χωρίσματα, όπως ανέφεραν πρόσφατα δημοσιεύματα. Παρόλα αυτά, η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ δεν είναι από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ξένης σόου μπιζ, μιας και η παρουσία της δημόσια, έχει σχολιαστεί πολλάκις ως «χυδαία» και «πρόστυχη».Εκείνο που σχολιάζεται, ωστόσο, περισσότερο από όλα είναι οι σχεδόν γυμνές εμφανίσεις της 27χρονης Σένσορι. Έχει κάνει βόλτα με τον ράπερ «προκλητικά και άσεμνα», όπως διατείνονται οι περισσότεροι Ιταλοί στα social media.

KANYE WEST & BIANCA CENSORI SPOTTED AT DAY 3 OF ART BASEL IN MIAMI pic.twitter.com/FJDzhWVjXE

Ήταν όμως πάντα έτσι; Οι αλλαγές στην εμφάνισή της έχουν προβληματίσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πολλοί αναρωτιούνται, αν πρόκειται για δική της πρωτοβουλία ή έχει επηρεαστεί από τον διάσημο σύζυγό της. Κυριαρχεί δε, η άποψη ότι η Μπιάνκα Σένσορι προσπαθεί με πλαστικές επεμβάσεις και προκλητικό στιλ να μοιάσει στην πρώην σύζυγο του Γουέστ, Κιμ Καρντάσιαν. Δημοσιογράφος της DailyMail κάνει λόγο ακόμη και για «χειραγώγησή της από τον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος δεν διστάζει να τη μεταμορφώσει σε μαριονέτα του χάριν διαφήμισης της εταιρείας και του ονόματός του».

Ο προβληματισμός γύρω από το τι συνέβη στη Σένσορι, εγείρεται περισσότερο για κάποιον που γνωρίζει το παρελθόν της. Μόνο η εμφάνισή της παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές, καθώς το πρόσωπό της είναι εντελώς διαφορετικό πλέον, από το παρελθόν. Εκτός αυτού, η σχεδιάστρια από την Αυστραλία συστήθηκε στον επιχειρηματικό κόσμο, ως ένα καλά μορφωμένο και συνειδητοποιημένο άτομο με ιδιαίτερη ευφυΐα και αξιοπρόσεκτα επιχειρηματικά βήματα για την ηλικία της, που σε καμία περίπτωση (για εκείνους που τη γνώριζαν από παλιά) δεν θα επέτρεπε στον εαυτό της να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Gross detail in Bianca Censori’s outfit on another wild outing with Kanye https://t.co/bWZ6TO2uvs pic.twitter.com/WRsSaDYfuY

Ντυμένη με ρούχα που δεν αφήνουν πολλά στη φαντασία, δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί αν η Μπιάνκα Σένσορι συμμετέχει πρόθυμα ή είναι αιχμάλωτη μιας εκκεντρικής ερωτικής σχέσης. Μέρα με τη μέρα, η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ επιλέγει ρούχα που αγγίζουν ολοένα και περισσότερο τα όρια του φετίχ, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τις θηλές της αλλά και κάθε σημείο του σώματός της. Σε μια κατεξοχήν καθολική χώρα όπως η Ιταλία, μια τέτοια εμφάνιση δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει οργή. Οι σκέψεις περί χειραγώγησής της από τον Γουέστ, έρχονται μετά τη σωρεία παραπτωμάτων του ράπερ, από την επίθεση στον Πιτ Ντέιβιντσον που ήταν σε σχέση με την Καρντάσιαν, στα αντισημιτικά σχόλια, την «αγάπη του για τον Χίτλερ» και άλλες συμπεριφορές που τον έχουν αποκόψει ούκ ολίγες φορές από συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα μπραντ της παγκόσμιας αγοράς.

Ο Γουέστ φαίνεται ότι δεν διστάζει να προκαλεί αντιδράσεις, πολλές φορές με όποιο κόστος και σίγουρα δεν θα έκανε πίσω στην περίπτωση μιας γυναίκας που τροφοδοτεί τη «δίψα» των media, να ασχολούνται μαζί του. Αυτή είναι τουλάχιστον, μια από τις πιο δημοφιλείς απόψεις σχετικά με την κατάληξη της Μπιάνκα Σένσορι.

#KanyeWest‘s ‘wife’ #BiancaCensori steps out in Italy TOPLESS……The @dailyMail is obsessed with this woman…. they are stalkers….. leave her alone…. Perverted publicationhttps://t.co/DFNDR50DIc

— Truth-shall-set-you-free (@truth_you46674) September 6, 2023