Αγγελική Ηλιάδη – Σάββας Γκέντσογλου: «Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ»

Η Αγγελική Ηλιάδη έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον πρώην σύντροφό της, Σάββα Γκέντσογλου, αλλά και για την εμπειρία της στο «I’m a celebrity, get me out of here». Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Fay’s Time» και σχολίασε αρχικά, τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην σύντροφό της να μπαίνει στο Survivor 2024. «Έχει γραφτεί ότι ο Σάββας θα πάει. Θα μου άρεσε, τον πιστεύω πάρα πολύ, γιατί αν πάει, θα το πάρει κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, για τις μεταξύ τους σχέσεις, δήλωσε: «Είναι μια χαρά οι ισορροπίες, ήρθε χθες από Θεσσαλονίκη, ήμασταν μαζί στο σπίτι. Ήρθε να δει τα παιδιά. Είμαστε μια χαρά, η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ». Τέλος, για το ενδεχόμενο να βρεθεί η ίδια στο Survivor, είπε: «Άσε να πάνε οι άλλοι πρώτα. Εγώ μόλις γύρισα μετά από 2,5 μήνες στη ζούγκλα. Ακόμα δεν έχω προλάβει να δω τα παιδιά μου».

