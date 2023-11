Μπαρτσελόνα: Ο Βίτορ Ρόκε θα αναπληρώσει τον Γκάβι

Η Μπαρτσελόνα υπέστη σοβαρό πλήγμα στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων λόγω του τραυματισμού του Γκάβι με την εθνική Ισπανίας, στο παιχνίδι Ισπανία – Γεωργία στις 19/11 με σκορ νίκης των Ισπανών 3-1 στους ομίλους του Euro 24, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και δεν θα παίξει για το υπόλοιπο της σεζόν ούτε με την ομάδα του την Μπαρτσελόνα αλλά ούτε και στο Euro.

Επομένως οι Καταλανοί έχουν ένα σημαντικό κενό στο κέντρο και αυτήν θα την αναπληρώσουν με τον Βραζιλιάνο ταλαντούχο Βίτορ Ρόκε. Η Mundo Deportivo αναφέρει σε δημοσίευμά την απόκτηση του 18χρονου που ακούγεται στο όνομα Βίτορ Ούγκο Ρόκε Φερέιρα. Ο πιτσιρικάς, αποκτήθηκε το καλοκαίρι με στόχο να ενσωματωθεί από τη σεζόν 2024/25, αλλά αυτό θα γίνει νωρίτερα. Μάλιστα οι Καταλανοί έχουν τακτοποιήσει κάθε εκκρεμότητα για να μπορέσουν να τον δηλώσουν στη La Liga, από την πώληση μέρους των μετοχών των “Barca Studios”.

Ο Βίτορ Ρόκε, άρχισε στη νεανική ομάδα της América Mineiro σε ηλικία 10 ετών και εντυπωσίασε με τις κατηγορίες νέων της ομάδας το 2018. Τον Μάρτιο του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο για νέους με την Κρουζέιρο, που οδήγησε την Αμερική να μηνύσει τη νέα του ομάδα στο Υπουργείο Εργασίας του Κρατικού. Και οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία μόλις τον Μάιο, με την Κρουζέιρο να διατηρεί το 65% των οικονομικών δικαιωμάτων του παίκτη και την Αμερική να διατηρεί το υπόλοιπο 35%. Έπειτα, πήγε Κρουζέιρο στις 25 Μαΐου 2021, ο Βραζιλιάνος, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα εκείνη. Με το επαγγελματικό του ντεμπούτο να είναι στις 12 Οκτωβρίου.

Ξεκίνησε να παίζει το 2021–22 στην α’ ομάδα της Κρουζέιρο όπου είχε 14 συμμετοχές και 3 τέρματα. Στην συνέχεια, το 2022 βρίσκεται στην Αθλέτικο Παραναένσε με 56 εμφανίσεις και 20 γκολ. Στην Διεθνής Βραζιλία, ξεκίνησε το 2023 στην Βραζιλία U20 με 11 συμμετοχές και 8 τέρματα, ενώ φέτος επιλέχτηκε να παίξει στην κανονική ομάδα το 2023 με 1 και κανένα γκολ.

: Vitor Roque’s debut for FC Barcelona is SET! He will play in the opening match against Las Palmas, 2024. @RogerTorello pic.twitter.com/HpkXNoZN2C

— Culers Grassroot (@culersgrassroot) November 24, 2023