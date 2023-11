Εθνική Ισπανίας: Σοκ στην ομάδα με τον Γκάβι

Στον χθεσινό (19/11) αγώνα με τους Ισπανούς να αντιμετωπίζουν την Γεωργία για την 10η αγωνιστική του Euro 24 στο Estadio José Zorrilla της Βαγιαδολίδ, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 3-1, με τα γκολ του Robin Le Normand στο 4ο λεπτό, του Φεράν Τόρες στο 55ο και το αυτογκόλ του Λοχοσβίλι στο 72ο λεπτό, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Κβαρατσχέλια στο 10ο λεπτό.

Δυστυχώς, στο 26ο λεπτό έγινε μια αναγκαστική αλλαγή με τον Σάνσετ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τον Γκάβι να περνάει εκτός. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνας, ενδέχεται να μην αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν και να χάσει ακόμα και το Euro 2024, αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι για ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

The moment we all cried 🥺

I want to meet that mastermind in Spanish team management who let Gavi play after that tackle 😠pic.twitter.com/n3E0lVdM5O

— 🇪🇸⁶ ᵉˣᵗʳᵃ (@Pabl0gavi2) November 20, 2023