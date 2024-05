Φενέρμπαχτσε – Μονακό 62-65: Πανικός μετά το τέλος του ματς

Η Μονακό έκανε το 2-2 στη σειρά με τη Φενέρ και όλα θα κριθούν στο Game 5. Πάντως είχαμε σύρραξη και μεγάλη ένταση μετά το τέλος του ματς. Πρωταγωνιστές οι Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό που τα… είπαν με οπαδούς της Φενέρ στην πλάγια γραμμή και το πράγμα πήγε να ξεφύγει. Οπαδοί των Τούρκων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ένας πέταξε μια μπάλα προς τον Ντιαλό. Μάλιστα οι άνθρωποι των Μονεγάσκων προσπαθούσαν να συγκρατήσουν και τον Μάικ Τζέιμς.

Ο γιος του προέδρου της Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως… πρωτοστάτησε στη ένταση καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο Κερίμ Ραχμί Κοτς, γιος του μεγιστάνα προέδρου της Φενέρμπαχτσε, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση σε παίκτες της Μονακό, από τις court seats του γηπέδου. Ο Κερίμ Ραχμί Κοτς εμφανίζεται να φωνάζει προς το μέρος των Ντιάλο – Μπλόσομγκεϊμ και στη συνέχεια να μπαίνει στο παρκέ και να χειρονομεί προς τους αθλητές της Μονακό.

Bad scenes after the end of the game.#Euroleague pic.twitter.com/eeq3rK3riw

— Basketball Sphere (@BSphere_) May 3, 2024