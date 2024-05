Σίνα Αλβανία: Η τελική επιλογή παρά τις προσπάθειες της Ελλάδας

Την εθνική ομάδα της Αλβανίας αποφάσισε να εκπροσωπήσει ο «κέρβερος» της Κ19 του Ολυμπιακού, Άντζελο Σίνα. Ο τερματοφύλακας της ομάδας των ηρώων των «ερυθρολεύκων» που έφτασε στην κατάκτηση του Youth League θα φορέσει τα χρώματα της Αλβανίας, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα της χώρας.

Η «Panorama Sport» τονίζει ότι ο προπονητής των ελπίδων της Αλβανίας, Αλμπάν Μπούσι, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον 20χρονο τερματοφύλακα και του έχει μιλήσει για την πρόθεση του να τον έχει στις ερχόμενες κλήσεις του. Ο Σίνα αναμένεται λοιπόν να βρεθεί στις κλήσεις των Αλβανών στα ερχόμενα παιχνίδια της Κ21 της χώρας.

Panorama Sport: Anxhelo Sina wears red and black! 🇦🇱

As already stated several times, Alban Bushi (Coach of Albanians U21) is in contact with the hero of the Youth League final. The Olympiakos goalkeeper had never played for Albania or Greece before and was now attracting a lot… pic.twitter.com/ySIF83E9Ch

