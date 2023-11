Τέιλορ Σουίφτ – ανακοπή καρδιάς: Θαυμάστρια πέθανε σε συναυλία της

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Estádio Olímpico Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το βράδυ της Παρασκευής και απαθανατίστηκε να πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή της στο κοινό μέσα στον καύσωνα. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του All Too Well, η Τέιλορ άρπαξε το μπουκάλι από έναν βοηθό της, περπάτησε στο κέντρο της σκηνής και το πέταξε στο πλήθος.

Ώρες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι μια 23χρονη κοπέλα ονόματι Ana Benevides πέθανε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, καθώς λιποθύμησε εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης στο στάδιο, η οποία έφτασε σε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Η Σουίφτ αγνοούσε παντελώς την τραγωδία καθώς εμφανιζόταν και έκτοτε εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο της Benevides καθώς και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας.

